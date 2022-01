Officielt: FC Midtjylland henter tidligere tysk landsholdsspiller

Tidligere mandag kunne Ekstra Bladet berette om en aftale mellem FC Midtjylland og den tidligere tyske landsholdsspiller Max Meyer - og nu er det officielt.

Max Meyer har skrevet under med midtjyderne, og skal nu spille i Superligaen frem til sommer. Minimum.

For ulvene har sikret sig en købsoption i aftalen med Fenerbahce, hvis nu det lykkes at få sparket gang i den navnkundige tyskers karriere på ny.

- Det gik meget hurtigt, og jeg kunne være blevet i Fenerbahce, men jeg vil spille fodbold hver uge, og det tror jeg, at jeg har muligheden for i FC Midtjylland, som er en topklub og skal spille i tre turneringer i foråret, siger Max Meyer til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Nu må vi se, hvordan det hele forløber den kommende halve sæson. Så tager jeg beslutningen om, hvad der skal ske derefter, lød det fra en træt tysker, der gerne ville til Herning for at sove.

Det er ingen hemmelighed, at den forhenværende landsholdsspiller ikke er på sin karrieres top. Så var han ikke i Ikast en mandag aften sidst i januar.

Men de kan ikke dy sig i det midtjyske.

Transfervinduets lukkedag er vitterlig som juleaften for FC Midtjylland. Og der er altid en stor gave. Om pakken så er hård eller blød, må foråret vise.

Men Max Meyer kommer i hvert fald til Heden med et voldsomt cv. Endda også med en alder, 26 år, som er værd at bygge videre på og har noget potentiale. Sorry, Vagner Love.

Max Meyer har spillet fire tyske landskampe - tæt på 200 kampe for Schalke - og så har han også været forbi Premier League hos Crystal Palace og altså senest Fenerbache, hvor det dog har knebet med spilletiden det seneste halve år.

- Hvorfor i alverden dog tørne ud i den danske Superliga?

- Hvorfor ikke? FC Midtjylland er en ambitiøs klub, der ligger nummer et i Superligaen og er med i Europa. Det er også en mulighed for mig for at bevise mit værd igen, svarer Max Meyer.

- Hvad fik dig til at vælge FC Midtjylland?

- Jeg havde en rigtig god snak med Bo Henriksen for et par dage siden. Jeg kunne mærke ilden i øjnene på ham, og hvor meget han gerne ville have mig til klubben. Fodbold er sjovt for mig, og jeg vil gerne være en vigtig del af et hold igen. Bo Henriksen virkede meget entusiastisk omkring at give mig den mulighed.

Ja, der er ingen tvivl om, at Max Meyer har mødt den rigtige Bo Henriksen, og hvis tyskeren trives med ild i øjnene, så bliver han en stor succes ...