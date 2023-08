Officielt: FC Midtjylland præsenterer Osorio

FC Midtjylland bekræfter torsdag, at klubben henter Darío Osorio i Universidad de Chile

Gustav Isaksens afløser er fundet.

Som Ekstra Bladet onsdag kunne fortælle, er der tale om den talentfulde kantspiller Darío Osorio, som midtjyderne henter i Universidad de Chile.

Og torsdag eftermiddag bekræfter klubben altså transferen på sin hjemmeside, dagen efter at han bestod sit lægetjek.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler FC Midtjylland på den gode side af hele 30 millioner kroner for den chilenske teenager.

Og midtjyderne har sikret sig kantspilleren på langvarig basis, da han skriver under på en femårig aftale.

– Darío er et stort talent i Chile, og vi er overbeviste om, at han er klar til at tage det næste skridt i sin karriere og på sigt blive en profil i Superligaen, siger sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Ligesom Isaksen er Osorio en spiller, der trives på højrekanten, og som har et godt venstreben.

– Med sine dribleevner og stærke venstreben kommer Darío til at bringe et spændende aspekt til vores offensiv. Han er en chanceskaber, der både selv kan score mål, men samtidig skabe muligheder for sine medspillere, sætte sin direkte modstander og skabe uro på den sidste tredjedel, tilføjer Gravesen.

Darío Osorio har, til fordel for FC Midtjylland, fravalgt store klubber som Atlético Madrid, Leicester og Wolverhampton, hvor sidstnævnte ifølge chilenske medier endda var langt i dialogen med spilleren.

Her fortæller Osorio til FC Midtjyllands hjemmeside omkring, hvorfor det er 'ulvene', han har tilvalgt.

– Jeg har fra start mærket en interesse og tillid fra klubben. Jeg ønsker at være en del af et ungt, talentfuld hold, som kæmper med om titler. Samtidig har jeg vægtet muligheden for spilletid højt, og det er den samlede pakke i Midtjylland, som har været udslagsgivende.

– Først og fremmest skal jeg fortsætte med at udvikle mig, og så handler det om at blive en del af start 11’eren og hjælpe holdet med mine præstationer på banen, siger han.

Darío Osorio kommer til at bære nummer 11, Isaksens gamle nummer, i FC Midtjylland.