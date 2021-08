Officielt: FCM køber brasilianske Marrony

Det var ventet, at FC Midtjylland fredag aften ville præsentere indkøbet af den 22-årige brasilianer Marrony, men Ulvene kunne åbenbart ikke vente så længe.

For nu melder klubben på sin officielle Twitter-konto, at Marrony er ny FC Midtjylland-spiller.

Det meldes, at FC Midtjylland betaler hele 30 millioner kroner for den nu tidligere Atletico Mineiro-spiller, som dermed bliver klubbens dyreste indkøb til dato.

Marrony er hentet ind til at erstatte Sory Kaba, som slet ikke har spillet i denne sæson, og lang tids flirten er altså nu overstået.

Marrony kan både spille angriber og på begge kanter, og han har spillet 24 kampe i denne sæson med fire mål til følge. Indkøbet vækker stor begejstring hos FC Midtjylland.

- Marrony er en type, vi har ledt efter i et stykke tid, og vi har kigget på ham i en længere periode. Det har været lidt svært at komme i nærheden af ham, men det er lykkedes nu. Vi er sindssygt glade for og stolte over, at han har valgt at komme til FC Midtjylland som sit næste step i karrieren.

Eminente tekniske færdigheder

- Det er en rigtig dygtig og alsidig angriber med nogle klare spidskompetencer. Hans tekniske færdigheder er eminente, og så har han et godt drev med bolden og et veludviklet hovedspil. Kort sagt en komplet offensiv pakke, siger Svend Graversen til klubbens egen hjemmeside.

Selv om han blot er 22 år gammel, har han allerede spillet 85 kampe i den bedste brasilianske liga. Dermed er det en spiller, der allerede har erfaring.

- Han har spillet relativt mange kampe i Série A på et tidligt tidspunkt i sin karriere, så han kommer til Midtjylland med god erfaring i forhold til hans alder. Det er en fantastisk tilføjelse til en i forvejen stærk trup, hvor han skal ind og konkurrere om pladserne på den øverste linje, forklarer Svend Graversen.

Marrony får en femårig aftale hos midtjyderne.