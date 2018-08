Officielt: FCM-spiller til storklub i rekordhandel

Bubacarr Sanneh er nu officielt fortid i FC Midtjylland, der har solgt ham til den belgiske storklub Anderlecht, som Ekstra Bladets skrev tidligere i dag.

FCM oplyser i en pressemeddelelse, at Sanneh har bestået lægetjekket i Anderlecht, der betaler 60 millioner kroner for ham.

Dermed bliver han med afstand den dyreste forsvarsspiller nogensinde hentet til Jupiler League, mens han bliver den næstdyreste nogensinde. Kun overgået af rumænske Nicolae Stanciu, der i august 2016 blev hentet for 61,5 millioner kroner.

Men skiftet er også omfattet af bonusser på en million euro, hvilket altså vil gøre Sanneh til den dyreste nogensinde hentet til Belgien.

Også Anderlecht fejrer handlen:

FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, erkender, at klubben gerne ville have beholdt den 23-årige gambianer.

- Vi har været meget glade for de seks måneder, han nåede at være i klubben, og i den optimale verden havde vi beholdt ham.

- Der kom dog et meget stort bud, så det endte med et salg og en stor mulighed for Bubacarr, siger Svend Graversen.

Han er dog tryg ved at lade Sanneh gå efter blot et halvt år i klubben, da klubben har flere, der kan træde til.

- Jeg er meget tryg endda. Vi råder fortsat over fem stærke midtstoppere, så på den måde rammer salget ikke så hårdt. Vi skal nok klare os, og samtidig glæder vi os over, at Bubacarr, via FC Midtjylland, tager det store spring til en af de helt store og traditionsrige klubber i europæisk fodbold, siger Svend Graversen.

