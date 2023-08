Officielt: Gustav Isaksen skifter til Lazio

Den danske Superliga er blevet en stor profil fattigere.

FC Midtjylland-stjernen Gustav Isaksen er blevet solgt til den italienske storklub SS Lazio.

Det oplyser FC Midtjylland på sin hjemmeside tirsdag.

Det bliver en handel, som kaster rigeligt med penge ned i FC Midtjyllands pengepung.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lyder prisen på 110 millioner kroner.

Den 22-årige kantspiller havde især et fremragende forår i Superligaen, hvor han med 18 sæsonmål blev topscorer i den bedste danske række, men det er nok Lazios møde med Isaksen i Europa League i fjor, der imponerede, da han var yderst toneangivende i midtjydernes 5-1-sejr på hjemmebane mod italienerne.

Andre italienske klubber som AC Milan og Atalanta har også været ude med snøren efter danskeren, og ifølge FCM-direktør Claus Steinlein har der også været Premier League-klubber ude efter ham, men det bliver altså Rom-klubben, der løber med hans underskrift.

Lazio endte som nummer to i Serie A i sidste sæson, og dermed skal Gustav Isaksen være med til at spille Champions League for den italienske storklub.

Gustav Isaksen slutter med 139 kampe, 33 mål og 13 målgivende afleveringer i FCM's sorte trøje. Han har et dansk mesterskab og en pokaltitel på cv'et.