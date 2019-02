Omstridt mål blev afgørende

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland opretholder presset på FC København i toppen takket være et kontroversielt mål fra brasilianske Evander.

Brasseren som leverede lidt af en offensiv opvisning gjorde det til 2-0 mod AaB kort ind i anden halvleg, da han satte panden på et hjørnespark fra Jakob Poulsen.

Dommer Jakob Kehlet valgte i første omgang at annullere scoringen grundet et offsideflag, men efter at have konfereret med sin assistent på linjen blev målet anerkendt.

Og det kunne diskuteres, da Paul Onuachu tydeligvis hoppede efter bolden på vej mod nettet, og kuglen passerede over hans hoved inden den lagde sig i nettet. Dommer Kehlet vurderede ikke at den lange nigerianer havde haft indflydelse på spillet, men den vurdering var svær at finde belæg for.

Kontroversielt eller ej, så var tomåls føringen til ulvene retvisende.

AaB startede kampen paralyserede som en hjort fanget i forlygterne på vej over en landevej.

Sidste weekends afstraffelse fra Randers FC gav nordjyderne et ekstremt defensivt udgangspunkt, og FC Midtjylland kunne nærmest efter behag sende angrebsbølge efter angrebsbølge frem mod gæsternes mål.

AaB er vant til at lide nederlag på heden, men det har aldrig hindret dem i at udvise mod på MCH Arena. Gennem den første time mandag aften var nordjysk mod i restordre.

Det udløste et kæmpe midtjysk bombardement mod AaB-målet i første halvleg, hvor den manglende skarphed var enestående. Især en firedobbelt chance efter en halv time blev på sensationel vis, da fire spillere kom frem til muligheder inden Jakob Rinne i AaB-målet fik viftet det sidste forsøg over målet.

Trods voldsom overvægt i boldbesiddelse og afslutninger, så AaB mirakuløst ud til at nå til pause med 0-0, men så valgte Kian Hansen at rykke med frem og smække et perfekt indlæg til Paul Onuachu, der så kunne sikre en meget fortjent 1-0 pauseføring.

AaB var den første time ude af opgøret, men i løbet af den sidste halve time fik nordjyderne rejst sig forbilledligt. Tom van Weert fik reduceret, og nordjyderne havde i flere omgange bud efter udligningen. I sidste ende holdt FC Midtjylland hjem - og 2-1 sejren var set over hele kampen ganske rimelig.

Kæmperos fra konkurrenten: Ulveboss hylder Zorniger

Patrick Nielsen tager stor beslutning

Zornigers sidste dag: Farvel med stil