Ondt blod i studiet

To kampe i træk, to pointtab til oprykkere efter at være foran 3-0 og to røde kort til nøglespillere.

Det er, hvad FC Midtjyllands midlertidige cheftræner Henrik Jensen har fået med hjem fra de to seneste opgør i Superligaen. Det er faktisk det eneste, Henrik Jensen kan skrive på sit relativt korte Superliga-cv indtil videre.

Sædet under Henrik Jensen er brandvarmt, og hvis de to seneste præstationer indikerer noget, så er det, at træneren ikke skal fortsætte på heden. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Derfor havde TV3 Sport i kølvandet på fredagens 3-3 resultat mod AC Horsens inviteret FCM-træneren i studiet til en snak om holdets seneste præstationer - og her stod TV3 Sports fodboldkommentator- og ekspert Jesper Thygesen klar med en heftig kritik.

- Set udefra er i jo foran 3-0, hvor det ender 3-3 mod to oprykkere, noget der aldrig er sket før, at en titelbejler sætter sådanne føringer over styr mod to oprykkere. Jeg tænker, at det bliver pinligt nu. Pinligt for klubben, for dig, for spillerne og for hele staben. Hvordan er det at stå med sådan et ansvar?

Thygesen retter blikket mod FCM-træneren.

- Om det er pinligt eller ikke pinligt, det..

Her afbryder den garvede fodboldekspert med en spydig bemærkning.

- Det er det.

Se hele interviewet i klippet ovenover og hør Henrik Dalsgaards reaktion på sit røde kort i kampen her.

Dommer Jakob Kehlet havde hele to gange det røde kort fremme i fredagens opgør. Ud over Dalsgaard blev Juninho også vist ud. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Den midlertidige FCM-træner er ikke enig i Thygesens vurdering og bider hurtigt tilbage.

- Ja ja, det er så din udlægning. Det, synes jeg, er en usaglig udlægning og en tynd analyse, hvis jeg skal være helt ærlig.

Her begynder de to herrer at tale i munden på hinanden. Fodboldkommentatoren hæver stemmen højere end midtjydernes træner og kommer til orde.

- Det her er ikke en analyse. Du står i spidsen for et af de allerstørste hold, der skal i top 50 (i Europa, red.), I smider to gange 3-0, det er pinligt, hvordan er det at have ansvaret for det?

Midtjyderne smed også 3-0 ud af vinduet i sidste weekend, hvor oprykkerne fra Lyngby kom stærkt tilbage. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

De to herrer står og kigger hinanden dybt i øjnene, det er som en stirrekonkurence mellem to tvillinger, hvor ingen vil give op.

Henrik Jensen er dog klar i spyttet og svarer prompte tilbage på Thygesens kritik.

- Jeg ærger mig over den kamp her i dag, enormt skuffet, at vi smider det i anden halvleg, vi må kigge indad alle sammen - spillere, trænere og det hele. Vi møder ind i morgen, så må vi kigge på tingene en gang til, lige nu er der rigtig mange følelser på spil, så det må vi passe på, at vi ikke bliver påvirket for meget af.

