Opfordring til Harder: - Kig i vores retning

FC Midtjylland går ind i kvindefodbold.

Det står klart i forbindelse med et større pressemøde på Heden tirsdag eftermiddag, hvor det blandt andet også blev afsløret, milliardæren Anders Holck Povlsen, køber klubben.

Preben Rokkjær, Marketing & Support Director i klubben, kunne i forbindelse med lanceringen af kvindeholdet ikke dy sig for at sende en lille stikpille til den danske kvindelige fodboldstjerne og landsholdsanfører, Pernille Harder.

- Pernille er ikke vokset op så langt herfra, og hun har sagt til os, at vi har skullet starte et kvindehold i lang tid.

- Men så burde hun også se at kigge i vores retning angående vores nye kvindehold, siger Rokkjær drillende på pressemødet.

Det er i forbindelse med Anders Holck Povlsens overtagelse af FCM, at kvindeholdet er opstartet.

- Ikke for at omgå regler

For at kunne deltage i de tre europæiske klubturneringer på herresiden, skal man som klub også drive en afdeling for kvinder og piger. Nogle regler, som træder i kraft fra sidste sæson.

Men det er ikke for at omgå reglerne, at FC Midtjylland har opstartet et kvindehold, fastslår Rokkjær.

- Vi er også bekendte med reglerne, der er i UEFA, og hvis det alene var for at omgå de regler, så var der en meget nemmere måde at gøre det på.

- I en lang periode har det været et ønske fra vores side at gøre noget for kvinderne og pigerne i vores region, udtaler han.

FCM-direktør, Claus Steinlein, bakker op om Rokkjærs citater og siger, at det var vigtigt for klubben at starte et kvindefodboldhold.

- Målet er for at sætte skub i kvindefodbolden, og der skal spilles europæisk kvindefodbold på MCH Arena. Og så der har været et godt spark i røven fra Heartland.