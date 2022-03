Overvældet af indsamling: - Jeg er meget rørt

Superligaen-stjernen Erik Sviatchenkos indsamling til ofrene i Ukraine er gået over al forventning

De seneste uger har været noget specielle for FC Midtjyllands anfører, Erik Sviatchenko.

Den danske forsvarsklippe har ukrainske rødder, og han har derfor kunnet se til, mens hans forældres hjemland er blevet invaderet af russerne.

Det fik for nylig Sviatchenko til at starte en indsamling, hvor målet i første omgang var at ramme 50.000 kroner. Men det er gået langt bedre end det.

Det fortæller han i et opslag på sin Instagram-profil, hvor han takker for den enorme støtte.

'Kære alle. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig en så kolossal opbakning. Jeg takker jer alle, hver og en. Jeg er meget rørt. Som menneske, bror, far, søn, ægtemand og dansker med ukrainske rødder, er det med stor ydmyghed, at jeg overrækker vores fælles indsamling til Anders Ladekarl og Røde Kors, skriver han til billedet, hvor man kan se, at indsamlingen har rundet 560.000 kroner.'

'Mine tanker er med det ukrainske folk og de millioner af vidunderlige børn, som for alt i verden ikke fortjener krig.'

FC Midtjylland-stjernens forældre og familie kommer oprindeligt fra Ukraine, og hans mor og far kom til Danmark i 1989. Sviatchenko har derfor aldrig selv boet i landet, men har gennem hele sit liv følt sig stærkt knyttet til Ukraine.

Derfor har han også meget påvirket af krigen.

- Det er en prekær situation, som er svær at sætte ord på. Men det har fyldt noget i og med, at det ukrainske blod flyder i mine årer. Det har selvfølgelig været lidt hårdt, sagde han til Ekstra Bladet dagen efter, at krigen brød ud.

Torsdag kunne Sviatchenko fortælle, at hans halvbror befinder sig i Ukraine.

- Det sidste, vi har hørt, er fra i tirsdags, hvor jeg snakkede med ham. Han er enormt bange og skræmt, og det er en rigtig svær situation, sagde han blandt andet til DR Sporten.

Erik Sviatchenko satte søndag aften ord på indsamlingen i TV3 Sports studie i pausen mellem Manchester City og Manchester United: