Papa Dalle ude af FCM-brag efter fødsel

- Jeg ved ikke, hvor mange direkte fly, der lige er til Thessaloniki.

Bo Henriksen stillede op med karrierens største pokeransigt, da den helt store bombe sprængte før torsdagens returopgør i Conference League.

Henrik Dalsgaard er ikke rejst med resten af truppen, fordi hans hustru, Lise Grove Dalsgaard, langt om længe var blevet mor for anden gang.

- Det var naturligvis gode nyheder tirsdag aften, og vi er glade på hans vegne, slog Bo Henriksen fast.

- Men jeg er ikke sikker på, at vi kan få ham herned, sagde han da FC Midtjylland trænede onsdag forud for kampen.

Sådan er det bare, Papa Dalle.. du bliver ved din nyfødte datter. Foto: Lars Poulsen

Realiteterne er imidlertid, at FC Midtjylland allerede har opgivet at få Papa Dalle, Henrik Dalsgaard til Grækenland.

Klubben har udeladt Dalsgaards navn fra den kamptrup, som klubben har offentliggjort på sin hjemmeside, og det er ikke spil for galleriet.

Matthew Benhams privatjet venter ikke i Karup, og selve turen til Thessaloniki ville være for bøvlet med rutefly.

Desuden ligger der tunge overvejelser i forhold til resten af truppen bag beslutningen.

Signalet til eksempelvis netop hjemvendte Mads Døhr Thychosen ville være, at han var en andenrangsspiller i truppen, hvis ikke klubben turde løbe an på hans evner.

Bo Henriksen stoler på hjemvendte Mads Døhr Thychosen. Foto: Claus Bonnerup

FC Midtjylland har et godt udgangspunkt før returkampen på Toumba takket være Joel Anderssons scoring i det første opgør.

I Grækenland er restriktionerne imidlertid lige blevet lempet, hvilket betyder, at kampen stik mod forventning ikke bliver bag lukkede døre.

12.000 tilskuere kommer til at sætte FC Midtjylland under stort pres, og da Ryanair valgte at aflyse det fly, som skulle have bragt de fleste FCM-fans til Grækenland, så bliver det så som så med dansk opbakning på det stadion, hvor FC København vandt 2-1 i efteråret.

De fans komme så ikke til at hjælpe den tidligere Arsenal-angriber Chuba Akpom frem mod scoring.

Chuba Akpom gav FC Midtjylland visse problemer i det første opgør. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Han pådrog sig en skade ved den afsluttende træning og er ude. Desuden er tre spillere i truppen stadig ved at komme sig efter covid - heriblandt topscorer Jasmin Kurtić, der fik ti minutter i weekenden.

Lykkes FC Midtjylland med at eliminere PAOK, så vil ulvene tage en vigtig skalp for Danmark. Fem nationer kæmper om den afgørende plads på UEFA’s rangliste, der udløser to billetter til Champions League – blandt dem er Grækenland.

