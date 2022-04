- Pilen peger på mig!

FC Midtjylland kørte på sikker vis en sejr hjem over Randers FC.

Uden Pione Sisto, manden der er blevet ophøjet til verdensstjerne på Herning/Ikast-egnen …

Selv om Bo Henriksen var glad for det statement, som FCM-sejren sendte, så ærgrede det ham så eftertrykkeligt, at han var nødt til at droppe Pione Sisto helt fra truppen.

- Jeg er så ærgerlig, ærgerlig, ærgerlig! For pilen peger jo hovedsageligt på mig, når han ikke bliver forløst. Jeg er den i verden, der er mest ked af, at vi og Pione ikke får det optimale ud af hinanden for tiden, sagde Bo Henriksen og kunne ikke lade være med at smile over, at Claus Steinlein havde kaldt Pione Sisto for en verdensstjerne få dage forinden.

Bo Henriksen kunne dog være tilfreds med den stensikre sejr i Kronjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det er jo et kæmpe privilegium ved at være cheftræner i FC Midtjylland. Sidst var det Max Meyer, der ikke var med i truppen. Han er også en verdensstjerne. Marrony var heller ikke med, og han har vist også kostet lidt penge.

- Men jeg stiller med det hold, som jeg mener, er det bedste på dagen til at vinde den forestående kamp. Jeg har en stor tro på, at Pione Sisto kommer tilbage på topniveau. Han er en god fyr og ærgerrig. Staben har fortalt, at han fyrede den af til træning i dag, og det er positivt. For det vigtige er, hvordan du reagerer i modgang.

Læs også:

Så sent som i sommeren 2020 kæmpede FCM og FCK en indædt kamp for at lokke Pione Sisto tilbage. Det blev midtjyderne, der 'vandt' den duel.

Det er ikke mange sæsoner siden, at Thomas Thomasberg blev kåret til Superligaens tudefjæs i Ekstra Bladet.

Thomas Thomasberg havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den hæderstitel har Randers-chefen angiveligt smagt lidt på og besluttet sig for at spytte det sure bolsje ud.

I hvert fald reagerede han yderst fattet, da han blev forholdt det klokkeklare straffespark, som Henrik Dalsgaard begik på Stephen Odey i første halvleg.

- Jeg havde da håbet, straffesparket blev dømt, da VAR tjekkede den igennem. For jeg synes godt nok, Dalsgaard spillede meget på manden i stedet for bolden. Det mente dommerteamet dog ikke, så den må være god nok. Men jeg tror, den havde fået lov at stå, hvis dommeren havde dømt straffesparket først, lød det diplomatisk.

Morten Krogh dømte ikke sit livs kamp onsdag aften i Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Til gengæld irriterede Randers’ præstation cheftræneren betydeligt mere.

- Det, vi viste mod FCM, er for dårligt niveau til mesterskabsspillet. Vi vil gerne opnå mere, når vi er oppe mod de bedste, men jeg vil ikke stå og sige, at vi har opgivet at komme længere op i tabellen. Der er lang vej endnu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se højdepunkterne fra Randers-FC Midtjylland her.