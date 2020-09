Pione Sisto præsenteret i FC Midtjylland

Præsentationen har ladet vente på sig, siden Celta Vigo lørdag officielt bekræftede, at man har solgt Pione Sisto til FC Midtjylland.

Mandag eftermiddag var de danske mestre dog endelig klar til at præsentere sommerens helt store transfer. Du kan se eller gense pressemødet i tv-afspilleren ovenfor.

FC Midtjylland har også netop bekræftet handlen på Twitter og på klubbens hjemmeside, hvor sportschef Svend Graversen glæder sig over tilgangen af Sisto, der har fået en kontrakt gældende for de næste fire år.

– Det vækker stor glæde, at vi får en tidligere akademispiller, som har præsteret på et rigtig højt internationalt niveau, hjem til FC Midtjylland. Vi er stolte over, at Pione har valgt os som næste skridt i sin karriere.

– Han kommer tilbage til et miljø, hvor vi kender ham, og han kender os, og hvor vi i fællesskab kan få det bedste ud af hinanden. Pione er en spiller, der kan gøre en forskel og hjælpe os med at indfri vores mål nationalt og internationalt, siger Svend Graversen.

Foto: Claus Bonnerup

Sisto forhandlede også med FC København, men ifølge hovedpersonen selv var FC Midtjylland førsteprioritet.

– Et skifte til FC Midtjylland har været mit største ønske. Et ønske, jeg har arbejdet hårdt på skulle blive en realitet. Jeg føler mig hjemme her, min familie er her, og jeg kender alle. Med det, Midtjylland kan give mig, og det, jeg kan give Midtjylland, så har vi et perfekt match, siger han.

Pione Sisto nåede 135 kampe for Celta Vigo.

