Pokerspil om Superliga-bomber

Ronnie Schwartz skal væk fra FC Midtjylland.

Det hersker der ikke den store tvivl om her på Deadline Day.

FC Midtjylland har slet ikke givet Superligaens topscorer fra sidste sæson spilletid i sæsonens fire første kampe.

Men hvor skal Ronnie Schwartz i grunden hen?

Det er det gode spørgsmål netop ud. Det er stadig uafklaret, hvor 31-årige Ronnie Schwartz skal spille efter midnat, når tranfervinduet er smækket i.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har FC Midtjylland mandag afvist et bud fra AaB, der ønsker at hente den 31-årige angriber for at styrke offensiven.

Lige nu kører der altså et stort pokerspil om fremtiden til Ronnie Schwartz, der i sidste sæson blev ligaens topscorer med 18 træffere, samme antal scoringer som Patrick Mortensen.

Ronnie Schwartz har også været et emne i Charlton, der spiller i den tredjebedste engelske fodboldrække. Interessen herfra er aktuel, fordi Charlton har fået en dansker som klubejer.

