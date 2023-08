Politiet kommer med opfordring: Advarer danske butikker

Baseret på tidligere erfaringer har ordensmagten valgt at advare en række butikker i Herning forud for FC Midtjyllands europæiske opgør mod Legia Warszawa

Torsdag aften brager FC Midtjylland og Legia Warszawa sammen i kvalifikationen til Conference League i Herning.

Kampen får politiet til at være ekstra opmærksomme. Tilhængerne af den polske fodboldklub kan nemlig have svært ved at opføre sig ordentligt.

Det blev tydeligt i 2015, hvor Legia Warszawa også gæstede Herning. Sådan lyder det fra Kristian Larsen i et interview med Ekstra Bladet. Han er vicepolitiinspektør ved lokalpolitiet i Herning-Ringkøbing.

- Sidst grupperingen var på besøg, var der nogle tyverier på tøjstativer, og det kan undgås ved at tage tingene ind, så kunderne er tvunget til at gå ind i butikken. Så det har vi taget en snak om, og så må butikkerne selv afgøre, om det er aktuelt for deres forretning, siger han og fortsætter:

- I København har man måske ikke for vane at have varer stående ude på gågaden, men det har man i Herning, og det er et normalt billede, at butikkerne stiller deres tøjstativer ud på gågaden, så folk kan kigge på det, når de går forbi.

I 2015 slog FCM fodboldklubben fra Polen med 1-0 i Herning. Foto: Ernst van Norde

Med episoderne fra 2015 in mente har ordensmagten valgt at tage en dialog med diverse butikker i Herning.

Kristian Larsen understreger, at politiet ikke pålægger butikkerne noget som helst, men for ordensmagten er det den rigtige omhu at give en heads up.

- Vi har haft en kontakt til Cityforeningen her i Herning. Vi har talt med dem om den tidligere erfaring, vi har med den her gruppering. Nogle af dem kunne også godt huske besøget fra sidst. Så vi har talt om nogle forhold, man kunne tage i forhold til, de kommer på besøg.

- Det gjorde vi tirsdag. Det er i bund og grund bare en snak med dem. Det er for deres skyld, men det er ikke noget, de er forpligtiget til. De må hjertens gerne lade deres varer stå ude, men nu har vi delt ud af den her erfaring. Vi har en løbende dialog med cityforeningen her i byen.

Afsluttende tilføjer vicepolitiinspektøren, at ordensmagten tager besøget fra de polske fodboldfans yderst alvorligt.

- Vi vurderer de forskellige kampe, og så møder vi et bestemt antal betjente ind i forhold til det. Forventningen er, at det kommer til at gå stille og roligt, men vi ved også, at det kan udvikle sig, så det er vi også forberedte på.

FC Midtjylland skal forbi Legia Warszawa, hvis de vil i gruppespillet i Conference League. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Kampen torsdag er det, vi vil kalde for en højrisikokamp.

Og det er helt sikkert en god idé at holde et vågent øje med tilhængerne fra Polen.

Udover tyverierne i Jylland har fans af Legia Warszawa ligeledes været en central del af en masse ballade i forbindelse med et opgør mod Brøndby på Vestegnen i 2009.

Her blev 111 fodboldfans anholdt forud for kampen.

Opgøret mellem FC Midtjylland og Legia Warszawa begynder torsdag aften klokken 20.00. Du kan selvfølgelig følge alle 90 minutter LIVE hos Ekstra Bladet.