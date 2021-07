Premier League-kvartet jager FCM-profil

Efter den strandede flirt med Rennes har fremtidsdrømmen nu skiftet retning for FC Midtjyllands svenske EM-spiller Jens-Lys Cajuste.

En tung kvartet af Premier League-klubber har kastet kærligheden på den svenske midtbanekomet, skrev den svenske avis Expressen sent tirsdag aften.

Ekstra Bladet har efterprøvet og har fået verificeret oplysningerne.

Traditionskluberne Leeds og Wolverhampton har signaleret interesse sammen med Crystal Palace og Newcastle.

Dermed begynder det at virke yderst realistisk for FC Midtjylland at opnå et bud på omkring 15 millioner euro, som er den salgspris FC Midtjylland har fastsat.

Efter EM forsøgte Rennes at lande FCM-spilleren, men buddet på 75 mio. kr. blev afvist.

Nu er det så Premier League, der ligner den mest oplagte destination.

Jens-Lys Cajuste er netop vendt retur fra sommerferie og bliver foreløbigt holdt ude af FC Midtjyllands kampe for ikke at risikere en skade, som kan bringe salget i fare.

Indtil videre har ingen af de fire klubber lagt et formelt bud på Jens-Lys Cajuste, men Newcastle skulle have svenskeren som sin førsteprioritet i sommerens transfervindue.

