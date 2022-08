Presser Milan i Onyedika-jagt

Club Brugge optrapper interessen for FC Midtjyllands midtbanekraftværk

Historien om Raphael Onyedikas fremtid tager endnu en drejning.

For AC Milan ser nu ud til at få hård konkurrence i kampen om FC Midtjyllands arbejdsomme midtbanespiller.

Fra såvel Italien som Belgien forlyder det nu, at Club Brugge har kastet sig ind i kampen om nigerianerens signatur.

Raphael Onyedika bliver set som den oplagte makker til Casper Nielsen på den centrale midtbane lige bag ved ombejlede Hans Vanaken.

Belgierne har masser af penge at bruge på transfer, hvilket afspejles i, at norske Sander Berge længe har været et varmt emne i klubben.

Sheffield United forlanger omkring 15 mio. euro for nordmanden, og det skræmmer ikke det belgiske mesterhold.

Dermed har Club Brugge også nok penge til at udfordre AC Milans bud på Raphael Onyedika.

Indtil nu har Simon Kjærs klub budt 6,5 mio. euro, og teknisk direktør Paolo Maldini er tilbageholdende med at gå op mod FC Midtjyllands ønskede salgspris på ti mio. euro - 75 mio. kr.

Endnu har Club Brugge ikke afgivet bud på Onyedika, men den seneste udvikling indikerer, at det kan være undervejs.

Og dermed ligner den saga en af de helt store dramaer op mod transfervinduets lukning.

