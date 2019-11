Priske får fast aftale i FCM

Siden Kenneth Andersen i august sagde sin stilling op som cheftræner i FC Midtjylland har det været hans assistent, Brian Priske, der på en midlertidig basis har truffet beslutningerne på Heden.

Det bliver han ved med, men onsdag afslører klubben, at han får slettet ordet 'midlertidig' fra sin stilling. Således erfarer Ekstra Bladet, at FC Midtjylland på et pressemøde vil præsentere Priske som officiel cheftræner på en treårig kontrakt.

Det har klubben ingen kommentarer til, men en fastansættelse har ligget i kortene i et stykke tid, og den giver god mening set i lyset af klubbens seneste resultater.

For sportsligt går det godt for 'Ulvene'.

Efter 16 spillerunder er klubben suverænt på Superligaens førsteplads med syv point ned til FC København, der i det indbyrdes opgør umiddelbart inden landsholdspausen fik store klø og tabte 4-1.

Brian Priske har været i FC Midtjylland i flere omgange. Blandt andet som spiller i sin aktive karriere, der bød på 24 landskampe og udlandsophold i Belgien, England og Norge.

Det var også i Herning, at Priske startede sin karriere som træner ved at blive assistent for Glen Riddersholm. Det var han i fem år, inden han tog til hovedstaden for at blive assistent under Ståle Solbakken i FC København.

Efter lidt mere end en sæson vendte han dog hjem til FC Midtjylland, da han gerne ville have lidt mere indflydelse på beslutningerne.

Det lader det til, at han får på permanent basis nu.

