Priske lyner mod kritikere: Sådan noget pis

Selvom det er blevet til et dansk mesterskab og en tur i Champions League for FC Midtjylland efter deres indkøb af Sory Kaba, så er han en spiller, som bliver udsat for kritik af både klubbens fans og dem, som ellers følger klubben.

Det er noget, som FCM-cheftræner Brian Priske ærgrer sig over. I et interview med podcasten Sort Snak slår han fast, at han synes, at folk er hårde ved angriberen fra Guinea.

Kritikken på Sory Kaba har foruden brændte chancer også handlet om spillerens attitude - men også udseendet, som for nogle bliver lidt for mærkeligt, når man ser ham med farvet hår i en lys tone.

- Jeg synes ikke, at han får kredit nok for noget af det defensive arbejde, han laver, men at det udelukkende bliver målt udfra antal mål. Nogle gange er det også udfra hvilken hårfarve, han har. Det gør sgu lidt ondt på mig at høre, at det stadig er sådan noget pis, der bliver diskuteret, fastslår FCM-træneren.

Desuden kommer han også ind på blandt andet ind på de omgange, hvor Sory Kaba har gjort sig uheldigt bemærket med den manglende glæde over et sent sejrsmål mod Brøndby, hvor han var blevet udskiftet - og senere hvor han blev smidt ud af kamptruppen efter en batalje med Mikael Anderson til en træning.

- Jeg synes, at de har løftet sig i forhold til deres niveau. Det tror jeg kommer af, at de er i miljø, som på nogle punkter kan rumme, at man træder ved siden af og derefter samlet for dem hurtigt tilbage til at præstere for hinanden.

Derudover har der også været en sekvens med Pione Sisto i centrum. Det kostede en plads i truppen til kampen mod Vejle lige inden landsholdspausen.

Dansk kommentator lurede det hele

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Laudrup tog ham på fersk gerning

Bettingtrick: Scor kassen på gule kort