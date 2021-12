Rasmus Ankersen stopper som bestyrelsesformand i FC Midtjylland

I det nye år vil Rasmus Ankersen have nye udfordringer.

Han har valgt at stoppe som bestyrelsesformand i FC Midtjylland efter næsten otte år i jobbet. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

38-årige Ankersen har også valgt at sige sin stilling som sportsdirektør i Brentford op, mens han også stopper i Premier League-klubbens bestyrelse.

I stedet vil han etablere et selskab, der skal investere i sport, skriver Brentford på sin hjemmeside uden at uddybe det nærmere. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Ankersen om det fremtidige arbejde.

- Jeg er vokset op i Tjørring lige udenfor Herning, og jeg spillede i 1999 på det første U19-hold, der spillede i FC Midtjylland-trøjer. Min familie er Midtylland-fans, og jeg er i det hele taget viklet ind i klubben på kryds og tværs.

- Derfor har det været en kæmpe ære at få muligheden for at lede klubben over de sidste otte år og arbejde tæt sammen med en gruppe mennesker, som jeg både har stor faglig respekt for og holder meget af på et personligt plan, siger Rasmus Ankersen i FC Midtjyllands pressemeddelelse.

FC Midtjylland har i de seneste otte år været inde i en rivende udvikling og vundet tre danske mesterskaber, pokalturneringen en gang og blandt andet været i Champions League-gruppespillet i 2020.

Ankersen har arbejdet tæt sammen med direktør Claus Steinlein de seneste mange år. Foto: René Schütze

Ankersen blev bestyrelsesformand i Superliga-klubben i 2014, da Matthew Benham købte FC Midtjylland.

- Jeg vil gerne takke Rasmus for hans kæmpe engagement som bestyrelsesformand. Han har store aktier i de resultater, klubben har skabt, og vi skylder ham alle en stor tak for den måde han har ledet klubben på, siger Benham.

Rasmus Ankersen har haft rigeligt at se til de seneste seks år. Her har han samtidig med jobbet i FC Midtjylland været sportsdirektør i Brentford, der forud for denne sæson rykkede op i Premier League.

Cliff Crown bliver midlertidig formand, indtil FC Midtjylland vælger en ny på en ekstraordinær generalforsamling. Ankersen vil resten af sæsonen være ekstern konsulent i klubben.

