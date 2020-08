Ringede fem minutter efter Brøndby-kollaps

Superligaens dyreste salg, Alexander Sørloth, fortæller, hvordan det kom i stand, at han skulle flyve helikopter med den danske mesterskabspokal, som norsk vært mener, ligner en lille og tyk penis

I den første måned af 2018 blev Alexander Sørloth Superligaens dyreste salg nogensinde, da han blev solgt fra FC Midtjylland til Premier League-klubben Crystal Palace for mellem 75 og 135 millioner kroner alt efter klausuler.

I maj måned var nordmanden tilbage i Herning for en kort bemærkning, da guldet skulle fejres. Faktisk var det Sørloth, der kom flyvende med pokalen i en helikopter, og den episode fortæller han nu om i NRKs fodboldpodcast Heia Fotboll.

- Jeg var hjemme i Trondheim og fulgte med Midtjyllands sidste kampe. Ligaen kunne afgøres to runder før slut, hvor København (Brøndby, red) skulle mødes Horsens, og der var fyldt op med København-fans (Brøndby-fans, red) på stadion i Horsens, og de skule fejre ligaguldet, husker Sørloth.

- Og så klarede de at tabe kampen fem minutter inde i overtiden, og uafgjort havde også holdt (det endte nu 2-2, og sejr var krævet, red). Så var der fuld jubel, og fem minutter efter kampen så ringede Midtjyllands sportsdirektør og havde udtænkt en plan 'ok, vi skal have en helikopter, og du skal bære pokalen ind på stadion', husker Sørloth.

Tre dage senere på sidste spilledag fløj Sørloth fra Trondheim til Herning og kom op i en helikopter for første gang nogensinde, og det var ikke noget problem for piloten at lande på stadion.

- Vi var højt oppe i luften og så slutningen af kampen, for hvis Midtjylland havde spillet uafgjort eller tabt, så havde de måske ikke fået pokalen, så der skulle være god timing.

- Pludselig fik piloten beskeden, at 'nu har dommeren fløjtet af', og så kunne vi komme nærmere og nærmere stadion, og det skulle times.

- Men det føltes som en stor jinx, husker Sørloth med fare for, at det planlagte stunt ville sende guldet tilbage til Brøndby.

Artiklen fortsætter under billederne

Skuffede Brøndby-fans efter 2-2 i Horsens. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Sørloth ankommer med det danske mesterskabstrofæ. Har den norske vært ret i, at det ligner en lille og tyk penis? Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Se også: Vinder erotisk titel: Den mest sexede fodboldtræner

Sørloth bliver også bedt om et give en karakter til udformningen af mesterskabspokalen i Danmark. Altså den pokal han havde med i helikopteren. Og det spørgsmål havde han ikke lige regnet med.

- Øh, jeg synes den er ok. Jeg vil give den et 4-tal, siger Sørloth på en skala op til seks.

Årsagen til spørgsmålet skal formentlig findes i, at den kvindelige medvært Sandra Johansen ikke er vild med den danske mesterskabspokal.

- Jeg ligger mig på 1 til 2. Den ser ud som en penis...Ja sådan en tyk penis. Den er kort og tyk, griner værten.

Se også: Hyldet for kæmpe penis: - Lav den om

Her ses Sørloth med de to norske podcastværter



Se også: Mangler tilskuere: Lokker med porno

Generelt er Sørloth godt tilfreds med sit korte ophold i FC Midtjylland, hvor han scorede mange mål og leverede masser af assist, inden han blev solgt videre.

Opholdet i Crystal Palace blev aldrig den ventede succes, og i stedet røg Sørloth videre på leje til belgiske Gent og i denne sæson til Trabzonspor, hvor han er blevet topscorer i den tyrkiske liga.

Se også: Superligaens rekord-salg: Her er hans kæmpe-løn

Hårdt arbejde: Fjerner penisser fra Touren

Se også: Den grimme sølvsmag: Brøndby-profiler græd

Se også: Zornigers stikpille: Tillykke til Jess, FC Midtjylland og de 148 fans