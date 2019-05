Rørende hyldest til trafikdræbt bror

Søndag var Jesper Hansen ikke på plads i målet hos FC Midtjylland i kampen mod FC København.

Årsagen er så trist, som den kan blive: Fredag blev hans lillebror dræbt ved en trafikulykke.

Senere søndag aften deler han en dybt rørende afskedshilsen til sin bror, Thomas, i et opslag på Instagram.

'Min elskede bror Thomas. Jeg savner dig allerede ufatteligt højt, og jeg er og vil altid være så fandens stolt af dig’, skriver han og fortsætter under et foto af de to sammen:

'Du var altid glad, en fantastisk bror, der måtte kæmpe hele vejen i dit alt for korte liv, du var vennernes ven!'

'Du vil altid være i mit hjerte. Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle som har sendt beskeder og varme tanker til mig og min familie! Jeg er dybt, dybt rørt over alle de beskeder og varme tanker jeg har modtaget fra alle nær og fjern.'

'Fra vores lille familie TAK. Ære være Thomas minde,' skriver Jesper Hansen på Instagram.

FC Midtjylland har selvsagt givet Jesper Hansen fri på ubestemt tid, og det er formentlig tvivlsomt, om han er til rådighed, når FC Midtjylland den 17. maj møder Brøndby i pokalfinalen.

Klubbens direktør, Claus Steinlein, har på klubbens hjemmeside givet udtryk for, man vil støtte Jesper Hansen, så godt man kan:

'Vi sender vores dybeste medfølelse og varmeste tanker til Jesper og hans familie. Alle i FC Midtjylland vil selvfølgelig gøre, hvad de kan, for at hjælpe og støtte Jesper og hans nærmeste', siger Steinlein.

