Roser Pione efter comeback: Det tegner godt!

Lidt mere end 20 minutter blev det til for Pione Sisto i sin første kamp for FC Midtjylland efter skiftet tilbage fra Celta Vigo.

De forsvarende danske mestre indledte superligasæsonen med at tabe 0-2 ude til Sønderjyske.

Da den meget omtalte kantspiller blev sendt på banen, var det med en særlig følelse i kroppen.

- Jeg havde sommerfugle i maven. Det skal jeg ikke lægge skjul på, siger Sisto.

FC Midtjylland jagtede scoringer, og Sisto havde selv et af udeholdets bedste forsøg. Men selv om det ikke blev til mål, var der andre ting, han kunne glæde sig over.

- Det var en god chance, og ud over det havde jeg nogle fede momenter med to gode indlæg, og jeg var med til at holde lidt mere på bolden, siger Sisto.

FCM-træner Brian Priske var også tilfreds med det, han så fra sin nye spiller, der endnu ikke er i topform.

- Jeg synes, han fik lavet et fint indhop. Han fik vist de kvaliteter, vi ved, han har. Det tegner godt for os, at han på nuværende tidspunkt leverer sådan her, mener han.

Også Erik Sviatchenko var glad for Sistos fine start, og FCM-stopperen ser også, at der er potentiale til noget godt.

- Det var dejligt at se Pione, og han kommer til at kæmpe med de andre gode kantspillere, vi har. Han gjorde det rigtigt fint, og han prøvede at gøre noget, men desværre var det ikke nok for holdet.

- Vi så allerede tegnene til, at det kan blive rigtigt fint, mener Sviatchenko.

Og i FC Midtjylland kigger man også kun efter en spiller, der kan styrke truppen på samme måde som Sisto.

- Vi kigger kun på spillere, der kan være en forstærkning af holdet. Det synes vi, at Pione er. Så vi skal finde en spiller på det niveau igen, men det bliver svært, siger FCM-sportschef Svend Graversen.

