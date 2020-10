Russere vil have FCM-stjerne

Evanders far og agent har til russiske medier fortalt, at Spartak Moskva skulle være interesserede i at bringe den 22-årige brasilianer til klubben

En af FC Midtjyllands helt store stjerner kan være på vej væk fra klubben.

Brasilianske Evander skulle ifølge spillerens far og agent, Evandro Ferreira, have tiltrukket stor opmærksomhed fra russiske Spartak Moskva, der er interesserede i at erhverve den offensive midtbanespiller.

Det fortæller han til det russiske medie Metaratings.

- Det er sandt, at Spartak Moskva er interesserede i Evander, men detaljerne er ukendte for mig. Jeg ved, at de har arrangeret et onlinemøde med repræsentanter fra FC Midtjylland, hvor de ytrede deres interesse i Evander, fortæller Evandro Ferreira.

Ekstra Bladet har været i kontakt med administrerende direktør i FC Midtjylland, Claus Steinlein, der fortæller, at han ikke har hørt noget om interessen fra Spartak Moskva.

Han bekræfter dog, at der har været en interesse for Evander uden at komme ind på nogle specifikke klubber, der har bejlet til den unge brasilianer.

Man kan godt forstå, at Evander er en ombejlet herre. Han har haft stor succes i FC Midtjylland, hvor han har spillet 69 kampe og scoret 19 mål i Superligaen, hvor den 22-årige brasilianer har etableret sig som en af de største stjerner.

FC Midtjylland har kvalificeret sig til gruppespillet i Champions League, hvor de har fået en meget svær gruppe med de engelske mestre fra Liverpool FC, hollandske Ajax og offensive Atalanta fra Italien.

Første kamp i Champions League-gruppespillet for FC Midtjylland er 21. oktober, hvor Atalanta gæster MCH Arena.

