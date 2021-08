Erik Sviatchenko toppræsterede igen-igen, da FC Midtjylland smadrede Vejle Boldklub med 4-1 fredag aften.

Det er ikke så sært, at rygterne er begyndt at tage til om endnu et udlandseventyr for den 29-årige centerforsvarer, der vel næppe har været bedre end han er netop nu.

Rygterne omkring Galatasaray holder dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger slet ikke vand, og Claus Steinlein skød inden kampen også historien ned overfor Viasat.

Måske har han rådført sig med cheftræner Bo Henriksen, der meget nødigt vil undvære sin forsvarsklippe.

- Jeg kan forestille mig meget i mit fodboldliv, men jeg kan næsten ikke forestille mig ikke at have Erik på mit hold her og nu. Jeg har sagt til Steinlein, at hvis han sælger Erik, så springer jeg ud fra Lillebæltsbroen, lød det fra Bo Henriksen.

FC Midtjylland smadrer Vejle i regnvåd affære. TV: Viasat

Bo Henriksen kaster sig ud fra Lillebæltsbroen, hvis Erik Sviatchenko bliver solgt her og nu. Med eller uden elastik... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig med et glimt i Bo Henriksens øje, men så slog han alligevel fast, at han mente det, hvis han får elastik på...

- Nu er det jo ikke mig, der bestemmer det hele i den her klub, men jeg vil være rigtig træt af at måtte undvære Erik. Han er hjertet, kaptajnen og en kæmpe chef, der har sprængt rammer for præstationerne i Superligaen, sagde FCM-træneren.

Ja, Erik Sviatchenko har være god. Rigtig god for FC Midtjylland. Det ved hovedpersonen også selv, og selv om han er lykkelig i det midtjyske, så lød det til på Sviatchenko, at han er ved at være moden til et nyt eventyr.

- Nå, har Stein allerede skudt den ned? Vildt nok. Jeg tror, han skal passe på med at tage sin telefon de næste dage, sagde Erik Sviatchenko med et skævt smil.

Erik Sviatchenko har været sublim for FCM i en lang periode og kan sagtens fristes af et sommerskifte. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I fuldt alvor. Hvordan vil du have det med et sommerskifte her og nu til udlandet?

- Jeg synes, at en sommertransfer er mere optimal end en vintertransfer. Der er interesse, og det er klart, når man spiller godt over en længere periode. Det føler jeg, at jeg har gjort.

- Nu har der været interesse fra Tyrkiet ad et par omgange, og det kunne da være spændende, men jeg kan ikke stå og sige, at jeg foretrækker det ene frem for det andet.

Men er det sådan, at du aktivt forsøger at få et skifte igennem?

- Nej, jeg venter og ser, hvad der sker af spændende ting. Jeg er i min bedste fodboldalder og er klar, men samtidig er jeg glad i FCM, hvor jeg er anfører og en ambassadør i klubben.

Har du spillet din sidste Superliga-kamp for FCM?

- Det ved jeg ikke, om jeg har...

