Savnet er ubegribeligt stort: Tragedien har bidt sig fast

Efter sit bedste år på og det værste år uden for fodboldbanen vil årets målmand med Danmark til EM

Dage er blevet til uger og uger til måneder, og selvom det snart er ti måneder siden, er savnet af den trafikdræbte lillebror Thomas fortsat ubeskriveligt stort.

Årets målmand, FCM’s Jesper Hansen, er i gang med at mande sig op og samle mod til at få lavet sit livs første tatovering.

Når han har fået lavet en perfekt tegning, skal han have tatoveret et evigt minde om lillebroderen, der en tidlig morgen i maj sidste år mistede livet i et sammenstød med en betonkanon.

Vandt for sin bror

Den tragiske ulykke skete en uge før sidste års landspokalfinale mod Brøndby, hvor Jesper Hansen efterfølgende blev den store helt ved at redde to forsøg i straffesparkskonkurrencen.

- Jeg har vundet pokalen til både min klub og min bror, var hans første kommentar efter midtjydernes pokaltriumf.

Forinden havde Jesper Hansen krænget målmandstrøjen af for at lade sig hylde både af FCM’s medrejsende tilhængere, men også Brøndbys mange fans.

Under målmandstrøjen bar han en t-shirt med påskriften: ’Min bror. Vores Thomas’.

- Jeg er stadigvæk pissestolt af min bror, selvom han ikke længere sidder et sted på tribunen sammen med gutterne.

- Efter kampene var han ikke bleg for at spørge, om ’hvad skete der lige der’, mindes Jesper Hansen.

For Danmark

For tiden er tankerne andre steder end hos den stærkt savnede lillebror.

Foto: Jens Dresling

Jesper Hansens store år i skyggen af tragedien sikrede ham for anden gang i karrieren Det Gyldne Bur, der er et synligt bevis på at være årets målmand i dansk klubfodbold.

Efter at have været bænket i de seneste otte landskampe heraf syv EM-kvalifikationskampe, øjner han muligheden for at blive en del sommerens store fodboldfest.

- Jeg blev vraget som sidste målmand til både EM i 2012 og VM i 2018, og det vil være en drengedrøm, som vil gå i opfyldelse, hvis jeg bliver udtaget, siger Jesper Hansen.

Det var Kasper Schmeichel, som til EM i Polen og Ukraine i 2012 fik pladsen efter den skadede Thomas Sørensen, og til VM i Rusland blev Frederik Rønnow og Jonas Lössl foretrukket.

Én gang målmand, altid målmand

Karrieren kører p.t. på det højeste, men alligevel er den snart 35-årige FCM-målmand i gang med at gøre klar til det næste skridt i arbejdslivet.

Jesper Hansen vil være målmandstræner.

Derfor er han i gang med at fylde værktøjskassen med en mellemlederuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

I forvejen har han B-trænerlicens, og når der er plads i kalenderen, tilmelder han sig DBU’s målmandstræneruddannelse.

- Siden jeg meldte mig som målmand i Ølstykke som fire-årig, har jeg aldrig været ude af målet, siger Jesper Hansen.

Det bliver let for ham at sige: ’Én gang målmand, altid målmand.’

Jesper Hansen redder et straffespark under pokalfinalen mod Brøndby. Foto: Jens Dresling

Jesper Hansen FC Midtjylland Født: Slangerup Alder: 34 år Position: Målmand Tidligere klubber: FC Nordsjælland, Ølstykke, Évian, Bastia og Lyngby Kontrakt: 30. juni 2020 23 kampe i sæsonen: - 54 redninger - 11 boksede bolde - 1 gult kort - 12 clean sheets - 80.6% redninger Vis mere Luk

Vidste du... ... At Jesper Hansen kun mangler to clean sheets, så når han som kun den fjerde målmand i Superligaen 100 clean sheets