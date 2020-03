Scorede sæsonens mål i nedsabling

Allerede inden medaljerne skal uddeles, vil topholdet FC Midtjylland blive forgyldt.

Der vil falde i omegnen af 12 millioner kroner af i TV-penge for at slutte som nummer et i grundspillet, og det er langt mere, end der var budgetteret med.

Med aftenens 3-0 sejr kan de forsvarende mestre fra FCK kun i teorien overhale ulvene, og det tør selv de mest fanatiske FCK-tilhængere ikke tro vil være muligt.

Udover jackpot i uddelingen af TV-pengene vil der være hjemmebane til FCM i den sidste kamp i medaljespillet.

FCM bevarede i mandagskampen den solide afstand på ni point til forfølgerne fra FCK i en for hjemmepublikummet ganske underholdende kamp.

Guld-Glen og de andre tidligere FCM'ere blev i sidste halvdel af 1. halvleg udsat for en rundbarbering i gensynet med deres gamle hjemmebane.

Efter to drøn indenfor otte minutter sat ind af henholdsvis Awer Mabil og Paulinho stak Plaffeministeren naturligvis sin målnæse frem, så inden pausen var sønderjyderne bagud med tre mål.

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/Ritzau Scanpix

Oplægget kom fra Awer Mabil, og det var Ronnie Schwartzs held, at Sebastian Mielitz kiksede sit indgreb.

Nyankomne Ronnie Schwartz var blevet foretrukket i startopstillingen og nærmer sig hastigt den tidligere Brøndby-målkonge Kamil Wilczek.

Målfesten blev bogstaveligt talt skudt i gang af Awer Mabil og Paulinho.

Sidstnævnte sendte med et drømmeskud fra godt 25 meter en returbold op i hjørnet uden chance for Sebastian Mielitz til 2-0.

Det kunne være årets mål i MCH Arena.

Foto: JENS NØRGAARD LARSEN/Ritzau Scanpix

Forinden havde Awer Mabil med tørt hug bragt topholdet foran 1-0.

Fra midtercirklen blev målskytten sendt af sted af Evander, og da Nicholas Marfelt nøjedes med at skærme, valgte FCM-angriberen at træde på speederen og komme fri til skud.

Efter den underholdende 1. halvleg sank niveauet efter pausen, hvor hjemmeholdet endeligt kunne sende rekordindkøbet Sory Kaba i kamp.

Da denne fik mulighederne for at score, skulle det gøres alt for fint. Først flugtede han flyvende, og dernæst saksesparkede han forgæves.

Ulvene må spille næste kamp uden anfører Erik Sviatchenko, som efter advarslen for et groft frispark på Christian Greko Jakobsen har samlet point sammen til en karantæne mod Randers.

Det blev i det hele taget en 'dårlig' aften for anføreren, som med et kvarter tilbage blev hjulpet fra banen. Han blødte kraftigt fra munden efter et sammenstød med Anders K. Jacobsen og blev afløst af Rasmus Nicolaisen.

Sidstnævnte fik en advarsel, og det var faktisk det eneste, som sønderjydernes målskytte fra forårets to første kampe gjorde sig bemærket med.

