Scorer millioner - nu søger FCM gratis arbejdskraft

For første gang nogensinde kvalificerede FC Midtjylland sig for godt to måneder til Champions League og sikrede sig dermed godt og vel 200 millioner kroner til klubkassen, men de danske mestre har tilsyneladende stadig behov for gratis arbejdskraft.

I et opslag på Linkedin og Twitter leder klubbens chef for scouting i Skandinavien, Kristian Kjær, således efter en hårdtarbejdende og innovativ videoscout, som skal holde øje med både hold og spillere og rapportere direkte til klubbens scoutingafdeling.

Kandidaten skal arbejde hjemmefra, men deltage i faste møder. Til gengæld får man månedlig feedback og et indblik i dagligdagen hos FC Midtjylland. Men penge er der ingen af.

- Stillingen er ulønnet, fordi stillingen er frivillig. Det er ikke en deltids- eller fuldstidsstilling. Det er fritid, hvor du bestemmer, hvor meget tid du investerer, lyder det i opslaget, som har fået en del negative reaktioner netop på grund af den manglende betaling.

Desuden er det en fordel, hvis man er flydende i engelsk, har dybdegående kendskab til et eller flere markeder og erfaring med video-scouting, ligesom man også gerne skal kunne overholde deadlines.

FC Midtjyllands pressekoordinator, Mads Hviid Jacobsen, mener ikke, der er noget odiøst i, at klubben søger efter gratis arbejdskraft. Det har man således gjort brug af altid.

- Det ligger ikke så langt fra tanken om foreningsdanmark, hvor der overalt i fodboldklubber er frivillige trænere, holdledere og så videre. Det gør vi også brug af i FC Midtjylland, og det har vi gjort, siden vi startede i 1999.

- Det er en del af kulturen i sportsdanmark, men selvfølgelig også hos os. Vi har frivillige holdledere på akademiet, frivillige i boderne til hjemmekampe, og i mit eget team har vi en fotograf, der hjælper os på frivillig basis med at dokumentere vores kampe, siger Mads Hviid Jacobsen.

Han mener ikke, at de mange millioner fra Champions League spiller en rolle i den henseende.

- På den måde ligger det ikke så fjernt fra, hvad vi altid har gjort, og nok også kommer til i fremtiden. Det ændrer Champions League jo ikke på. Det ændrer ikke på de grundlæggende mekanismer, der driver foreningsdanmark og sporten.

- Men er FC Midtjylland ikke blevet så store og har så store økonomiske muskler, at det ville være på sin plads at tilbyde løn for et stykke arbejde, der udføres for jer?

- Det kan man diskutere. Det er en grundlæggende debat. Men det, jeg kan forholde mig til, det er, hvordan vi altid har gjort i FC Midtjylland, og hvordan vi gør nu. Det gælder jo ikke kun en scout. På vores U19- og U17-hold har vi frivillige holdledere, vi har frivillige trænere, og selv Svend Graversen, som i dag er sportsdirektør, startede som frivillig tilbage i sin tid.

- Så det er noget, I vil fortsætte med?

- Ja, vi er en del af den kultur, så ja, det ser jeg ingen grund til at ændre.

Han understreger, at der hverken er tale om fuldtid eller deltid, men at det er op til den enkelte at bestemme, hvor meget tid der bruges.

Claus Steinlein var en glad mand, efter FC Midtjylland havde kvalificeret sig til Champions Leagues gruppespil. Foto: Claus Bonnerup

For to uger siden præsenterede FC Midtjylland et underskud for sidste sæson på 19,5 millioner kroner på grund af coronapandemien, men ved samme lejlighed understregede bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, at de danske mestre har et overskud på 80 millioner kroner, hvis man ser på de seneste fem års regnskaber.

Kristian Kjær, der har delt opslaget, har samme ansvarsområde i engelske Brentford, der ligesom FC Midtjylland er ejet af den engelske rigmand Matthew Benham.

