- Ser ud til, jeg fortsætter i FCM

Han har ønsket at komme væk hele sommeren, men venstre back Marc Dal Hende må formentlig fortsætte karrieren i Danmark og FC Midtjylland.

Ikke at han har noget imod det, men Dal Hende har haft et ønske om at prøve sig af i Superligaen, og han har derfor ikke spillet hele indeværende sæson.

Men det ser ud til, at FC Midtjylland har ham til rådighed i efteråret, og at Brian Priske nok skal søge at få sin målfarlige venstre back i form. I hvert fald tror Dal Hende ikke længere på et skifte væk fra FC Midtjylland.

- Jeg tror ikke, der kommer til at ske noget. Det er altid svært at vide, hvad der sker her til sidst i vinduet, men umiddelbart ser det ud til, at jeg fortsætter her i Midtjylland, siger Marc Dal Hende til tipsbladet.dk.

Der har noget overraskende været ret stille omkring forsvarsspilleren, 28 år, denne sommer. Marc Dal Hende er 'kun' blevet sat i forbindelse med Crotone, og over for tipsbladet.dk afviste Dal Hende tidligere på sommeren, at det havde noget på sig.

Nu skal han i stedet tilbage i konkurrence i FC Midtjylland, hvor Nikolas Dyhr har storspillet på venstrebacken, og hvor erstatningen Paulinho også har set god ud. Dermed er det ikke givet, at Marc Dal Hende bare går ind og tager en plads i startopstillingen.

- I en klub som FC Midtjylland skal der være konkurrence, men jeg har ikke tænkt så langt endnu. Jeg regner med, at jeg skal have en snak med klubben om, hvad planen er, siger Dal Hende, der som altid har et godt humør:

- Min plan er jo at give den gas som altid. Jeg må gøre det bedste, jeg kan, men drengene er kommet fantastisk fra start i ligaen, siger Dal Hende.

Venstrebacken har kontrakt i Midtjylland frem til sommeren 2021.

