Sisto færdig i FC Midtjylland

Pione Sisto er en færdig mand i FC Midtjylland. Der er ingen vej tilbage.

Det sidste søm blev slået i den kiste onsdag, da den finurlige kantspiller blev smidt ud af Superliga-truppen og ned til U19-drengene for at træne fremover.

Den officielle forklaring fra FC Midtjylland lød, at man ikke kunne få Pione Sisto i tale – han tog simpelthen ikke telefonen.

Men hvordan det var nået dertil, at Sisto, som har været anset som en rigtig FC Midtjylland-dreng, pludselig ikke ville tale med FC Midtjylland, har der endnu ikke været en forklaring på.

LÆS OGSÅ: Tre bomber tikker i FC Midtjylland

- Det vil kun være formodninger, og det vil være forkert af mig at sige, lød det fra Svend Graversen til Ekstra Bladet onsdag.

De har dog deres formodninger i FC Midtjylland, for i klubbens indre er man ifølge Ekstra Bladets oplysninger overbevist om, at det var den sidste testkamp mod Gent, der gjorde udslaget.

Annonce:

Her sad Pione Sisto på bænken fra kampens start, og kilder i FC Midtjylland mener, at det var den beslutning – og udsigten til en bænkplads i Superliga-premieren, der gjorde den 27-årige kantspiller ekstremt utilfreds.

Pione Sisto under FCM-træning i efteråret. Foto: Claus Bonnerup

Så utilfreds, at han via sin agent – og bror – Angelo Sisto meddelte klubben, at han ville væk. Der er dermed ingen udsigt til forsoning mellem klub og spiller, og arbejdet er allerede gået i gang for at finde en ny arbejdsgiver til Pione Sisto.

Hvor nem den opgave bliver, vil tiden vise, men lige nu vurderes der at være tre store udfordringer i Pione Sistos klubjagt.

Den ene er spillerens løn, som hører til helt i toppen af Superligaen. Den anden er FC Midtjyllands ønske om at modtage en transfersum for at slippe Sisto. Og den tredje er Pione Sistos egne ambitioner om og tro på at spille sig ind på Danmarks VM-landshold.

Den ambition udelukker nemlig et såkaldt fodboldeventyr, hvor oplevelsen vægter højere end det sportslige.

Annonce:

FC Midtjylland afsøger selv markedet for at finde klubber, der kan indfri midtjydernes krav til en aftale, mens Pione Sistos bagland har sat alle sejl ind for at finde en ny arbejdsgiver, der både kan være med på lønniveauet og det sportslige ambitionsniveau.

Indtil det lykkes, skal Pione Sisto så træne med på FC Midtjyllands U19-hold, for der er ingen vej tilbage på Superliga-holdet for klubbens tidligere stjernespiller. Pione Sisto skal væk.

For en uge siden roste FCM-boss Claus Steinlein i store vendinger Pione Sisto.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Fra Blovstrød til Barca: Forældrene løj om hans alder

Store ændringer på vej: Her er AGF's transferplan

Her vil Brøndby forstærke sig