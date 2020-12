Sisto fanget i ulovlighed

En ting er at begå en ulovlighed - en anden er at skilte med den.

Det er, præcis hvad Pione Sisto har gjort torsdag på sin Instagram-profil.

Her har FC Midtjylland-stjernen nemlig lagt en video i sin story, hvor han med sin telefon filmer, at han kører rundt og hører meget høj musik - det er i øvrigt Davido med nummeret Jowo.

Og en telefon i hånden er ifølge Færdelslovens paragraf 55a ikke lovligt. Sidste år blev den straf skærpet, så det nu koster både et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kroner, hvoraf de 500 kroner går til Offerfonden.

I praksis kan Pione Sisto dog nok slippe fra sin forseelse. For selv om politiet kan benytte videoen som bevismateriale, så kan det være mere end vanskeligt for dem at bevise, at det er Sisto selv, der filmer - man ser det jo ikke direkte i videoen.

Pione Sisto vendte i september hjem til FC Midtjylland efter et ophold i spanske Celta Vigo, hvor han trak større overskrifter for sin opførsel uden for banen end for præstationerne på den.

Pione Sisto har på ny tiltrukket sig opmærksomhed for bedrifter uden for fodbooldbanen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Og det er da heller ikke første gang, at han via sin Instagram-konto har tiltrukket sig opmærksomhed i FC Midtjylland. Det skete også inden Champions League-kampen mod Atalanta i Bergamo. Det kan du læse om her

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC Midtjyllands pressechef, Mads Hviid Jakobsen. Han oplyser, at Pione Sisto ikke er tilgængelig, da han har fri, og at klubben ikke selv har nogen kommentarer til sagen.

Efter et par kampe helt uden for truppen fik Pione Sisto de sidste 14 minutter på banen i onsdagens Champions League-kamp mod Liverpool.

