Sisto i skammekrogen: Han overtrådte nogle grænser

De har ledt og ledt og ledt efter scoringer, og søndag fik FC Midtjylland så endelig hul på bylden, da klubben vandt 5-0 over Vejle Boldklub. Sejren kom uden Pione Sisto, og efter opgøret mod Vejle forklarede Brian Priske til Herning Folkeblad, at Sisto ganske enkelt var sat af.

Hvad Pione Sisto gjorde, der holdt ham fra overhovedet at komme med i kamptruppen mod Vejle, vil Brian Priske ikke ud med, men den tidligere landsholdsspiller var altså på tribunen i sejren over Vejle, hvor han kunne se afløser Awer Mabil stå for tre oplæg.

- Han dummede sig en lille smule i går (lørdag. red.) i forhold til at overtræde nogle grænser, som jeg har som cheftræner. Og derfor var han ikke med, siger Brian Priske til Herning Folkeblad om fravalget af Pione Sisto.

Brian Priske vil ikke uddybe, hvad der foregik lørdag, hvor Sisto altså er gået over Brian Priskes grænser, og det fremgår ikke, om det er sådan en sag, der kommer til at holde den teknisk stærke spiller fra banen i flere runder.

26-årige Pione Sisto har scoret fem gange for FC Midtjylland i denne sæson. Han har som resten af den midtjyske offensiv til tider haft svært ved at ramme topformen, men når han rammer dagen, er han svær at sætte en stopper for.

