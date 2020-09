Sisto tilgivet FCK-flirt: - Han valgte med hjertet

Formanden for FC Midtjyllands fanklub Black Wolves ser frem til gensynet med Pione Sisto, men han forventer ikke at se Sisto drible direkte ind i startopstillingen

FC Midtjylland-tilhængerne er klar til at byde Pione Sisto velkommen hjem med åbne arme.

Flirten med FC København er den 25-årige dribler blevet tilgivet. I hvert fald af formanden for fanklubben Black Wolves, Claus Kejlstrup.

- Vi bliver alle fristet, men han valgte med hjertet, som han siger til Ekstra Bladet.

Pione Sisto ventes præsenteret i det midtjyske mandag efter et noget mudret forløb. FCK troede, at de havde scoret Sisto og fragtede ham til København i privatfly.

Men forhandlingerne brød sammen, og efter et kort mellemspil i Vigo er Sisto nu tilbage på dansk grund, hvor Strøget er skiftet ud med den midtjyske hede.

- Jeg fornemmer, at langt de fleste FC Midtjylland-fans er positive over for købet. Og at det slutter på den måde, gør bare folk endnu mere tilfredse.

- Han fik et bedre tilbud af FCK, men vælger alligevel at komme hjem. Der er en grund til, at han bankede på logoet. Pione er så lokal, som man kan være, siger fanklubformanden.

I sidste uge gik Pione Sisto rundt på Strøget i København og lignede en kommende FCK'er, men dribleren ender i stedet på den midtjyske hede. Foto: Anthon Unger

Pione Sisto var med til at sikre FC Midtjylland klubbens første mesterskab tilbage i 2015, inden han året efter blev solgt til spanske Celta.

Nu går turen retur efter fire år i den nordspanske klub, hvor det startede så godt, men sluttede skidt for Sisto, der efterhånden også skal et par år tilbage for at finde sin seneste landskamp.

Navnemæssigt er han blandt de allerstørste spillere, som FC Midtjylland nogensinde har hentet, og med en pris på 16 mio. kr. også blandt de dyreste.

Sisto kan ikke helt matche hypen, fra dengang klubben hentede Rafael van der Vaart, men forhåbentlig for midtjyderne kommer han til at bidrage med væsentlig mere end den hollandske stjerne.

- Han har den fordel, at han kommer tæt på sin familie og til en klub, der kender alt til ham. Så han skal ikke begynde helt forfra.

- Men jeg tror, at der går noget tid, før vi ser den Pione Sisto, som vi alle husker, siger Claus Kejlstrup, der ikke forventer, at den stærke kantspiller straks bliver kastet i aktion.

FC Midtjylland-tilhængerne kan se frem til et gensyn med Sisto. Foto: Jens Dresling

FC Midtjylland skal I september forsøge at kvalificere sig til et europæisk gruppespil og møder om blot halvanden uge schweiziske Young Boys i 3. kvalifikationsrunde til Champions League.

- Jeg tror ikke, at de gambler med ham allerede der. Lige nu har vi en opskrift, der virker, og Pione skal spille sig ind på holdet.

- Men selvfølgelig hvis han brager igennem til træning, kan det godt være, siger formand Black Wolves Claus Kejlstrup, der ikke havde slået hånden af Sisto, hvis han senere på året var kommet til Herning iført den hvide FCK-trøje:

- Man skal huske, at det er et professionelt erhverv. Kunne du give mere i løn, end vi kunne tilbyde, havde det været fint nok.

- Men jeg ser altid gerne tidligere spillere komme tilbage. Især hvis det er nogle, der har taget hele turen gennem akademiet. Har de noget at byde på, er de altid mere end velkomne.

Pione Sisto nåede i sin første periode i FC Midtjylland 113 kampe og scorede 31 gange for Ulvene.

Udover de 16 mio. kr. har hans tidligere klub Celta fået indføjet bonusaftaler for ni mio. kr. i aftalen, så handlen potentielt kan løbe op i 25 mio. kr.

Spanierne får også del i et videresalg af 25-årige Pione Sisto.

Pione Sisto skifter til FC Midtjylland

Se også: Skandalen vokser: Dansker indrømmer snyd

Se også: Riis' trumfkort udgår fra Touren med knæskade