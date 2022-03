Sistos karriere risikerer kollaps

De, der var til stede på MCH Arena, husker stadig den sitrende følelse, der spredte sig efter en time, da Glen Riddersholm lagde an til sin første udskiftning.

Izunna Uzochukwu luskede mod sidelinjen, og ind kom Pione Sisto til de første minutter i foråret efter en skade. Et kvarter senere havde den 20-årige kantspiller i praksisS sikret FC Midtjylland det første mesterskab.

17. maj 2015 lagde Pione Sisto først op til André Rømer, inden han selv scorede til 2-0 mod FC København.

Verden lå for Sistos fødder, og da han et år senere scorede i begge opgør mod Manchester United og rykkede til udlandet, Celta Vigo, virkede mulighederne uendelige.

Syv år senere møder FC Midtjylland atter FC København på MCH Arena.

Mellemfornøjet Sisto. Foto: Claus Bonnerup

Pione Sisto er tilbage i FC Midtjylland – igen på reservebænken.

Denne gang skyldes det et kæmpe formdyk.

Er faret vild

Et lovende talent er faret vild, og netop, som han skulle stå på karrierens tinde som 27-årig, er det umuligt at genkende den ubekymrede og uforfærdede spiller, der stormede ind i folkets bevidsthed for syv år siden.

Det rigtige havde været at få spilleren selv til at sætte ord på nedturen. Men Pione Sisto taler ikke med pressen. Spilleren ser det ikke som en del af arbejdsbeskrivelsen.

Selv om alle, der følger FC Midtjylland – og Superligaen, taler om Pione Sisto og hans nedtur, så er det ikke en fortælling, som Pione Sisto deltager i.

Derfor har Ekstra Bladet stykket denne artikel sammen ved at tale med en stribe folk, der arbejder – og har arbejdet med Sisto gennem årene.

Det er underligt, det skal være sådan, for Sisto har noget på hjerte.

Lancerer podcast

I løbet af vinteren smed han fire ’Inside by Sisto’ samtaler ud på podcast med fodboldvennerne Mathias 'Zanka’, Phillip Billing og Mikael Anderson samt den fysiske træner Mads Tömörkènyi.

Pione Sisto og Zanka er nære venner. Foto: Lars Poulsen

Et centralt tema, som Sisto kredser om i samtalerne, handler om at ’stå ved den, man er.’

Podcastene kredser om banaliteter og lommefilosofi. I det aspekt udgør de en meget afslørende vinkel på, hvordan Sisto anskuer verden.

Pione Sisto insisterer på at stille spørgsmålstegn ved den verden, han er en del af. Det har givet ham en meget stålsat tro på kroppens egen evne til at bekæmpe eksempelvis covid-19.

Men bortset fra det emne, så virker det til, at det er spørgsmålene der er vigtigst. Svarene er ikke.

Hele familiens projekt

Uden for træningsbanen er Pione Sisto familiens hjørnesten. Hans søskende er dybt involveret i projektet Sisto.

Det handler om forhandlingerne på agentniveau og hele brandet Pione Sisto.

Søsteren fulgte med til København, da Pione var i forhandlinger med løverne. Foto: Anthon Unger

Der er rigtig mange der tager en bid af Pione, men lige som Nicklas Bendtner ikke just havde gavn af, at lade sin far styre karrieren, så virker setuppet ikke befordrende i Sistos tilfælde.

Pione Sisto er således typen, der kan sige ét i samtaler i klubben og så vende tilbage dagen efter med den stik modsatte holdning, efter baglandet har tygget situationen igennem.

Pione Sisto er en lokal akademi-dreng, som i FC Midtjylland er blevet opdraget til hele tiden at søge det, som kunne maksimere hans præstationer.

Det blev for meget for holdkammeraten Viktor Fischer på U17-holdet, der for 11 år siden efter et farligt boldtab tog fat i Sisto og råbte, at han måtte drible uden om den samme modstander både to og tre gange, men på egen banehalvdel ville han ikke se mere end to berøringer.

Mistede det hele i Spanien

Sisto har altid været et legebarn med den lille runde, men legen blev målrettet, som Pione Sisto blev moden. Da han som 21-årig forlod FC Midtjylland, var han en effektiv afslutter og havde et godt blik for at skabe chancer.

Alt det er forvitret væk gennem tiden i Spanien. Pione Sisto vendte hjem før sæsonstart 2020, og han har været en kilde til frustration for både Brian Priske og nu Bo Henriksen.

Pione dummede sig sidste forår og røg i unåde hos cheftræner Brian Priske. Foto: Anders Brohus

Pione Sisto er ikke typen, der skiller vandene i FC Midtjylland. Han udgør et paradoks, fordi han trods titlen som truppens højst lønnede ikke er synderligt højt i hierarkiet, og han søger det heller ikke.

Hans interne karantæne for et år siden, efter han havde blameret sig på et taktikmøde bliver beskrevet som meget ukarakteristisk.

Kritisk stort vægttab

Han er af natur introvert og går nærmest manisk op i at optimere sin kost og træning. Juicekuren fra tiden i Spanien er i den sammenhæng velbeskrevet.

Det har udløst et meget markant vægttab, som er så stort, at staben i FC Midtjylland ifølge Ekstra Bladets oplysninger har konstateret, at det overstiger det, der er sundt for en elite-idrætsudøver.

Den meget firkantede tro på, at hans krop selv kunne nedkæmpe covid-19 uden behov for vaccine, ligger helt i forlængelse af det.

Sisto har tabt sig meget. Foto: Lars Poulsen

Pione Sisto er optaget af at stå ved den, som han er. Han gider bare ikke at forklare det uden for sin egen lille kreds.

På alle niveauer ser det ud til, at det har ført ham tilbage til tiden på U17-holdet, hvor han driblede rundt i små ineffektive cirkler om sig selv.

Denne gang er der ingen skideballe fra Viktor Fischer, og de, der forsøger at få Sisto tilbage på sporet, trænger bare ikke igennem.