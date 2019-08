Skælder ud på FCM: Så brug ham dog!

Peter Ankersen, Marc Dal Hende og Paul Onuachu har gjort det svært for dem selv, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, der dog ikke forstår, at Dal Hende ikke tages i betragtning

To af sæsonens bedste backer og en angriber med 17 scoringer i støvlerne.

Hvad har de til fælles? De sidder i øjeblikket lige så tungt i loungesæderne, som de med sikkerhed tidligere var at finde i startopstillingen.

De ville udenlands, men nu står de i stedet og kukkelurer på sidelinjen, og det er noget værre rod, mener Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen.

- De sidder derude og får flere og flere splinter i bagdelen, og det gør dem jo ikke til en mere attraktiv vare. Så jo længere tid der går, jo sværere får de formentlig ved at lave det drømmeskifte, som de sikkert alle tre går og håber på.

Alt imens kalenderen tæller flere og flere dage siden spillernes seneste optræden, bliver deres kampform heller ikke bedre.

- Kommer du til en klub nu eller om 14 dage, så har de jo været i gang længe. De har været i gang med deres opstart, de har været i gang med turneringen, og så kommer du der og skal spille dig ind på det her nye hold.

- Så de giver heller ikke sig selv de bedste betingelser for at få en god start i den klub, hvor de nu eventuelt havner, fortæller Allan Olsen.

'Uforståeligt' om Dal Hende-situation

Man skulle ellers tænke, at de hos FC Midtjylland i disse dage godt kunne bruge Marc Dal Hende, da hans afløser, brasilianske Paulinho, er ude med en skade.

Er Marc Dal Hende i form, forstår Ekstra Bladets sportschef heller ikke, at venstrebacken ikke kommer i spil.

- Jeg kan godt se, at nu har man hele opstarten satset på noget andet, og man har indstillet sig på, at Dal Hende skal ikke være her, han skal videre, han skal væk.

- Men jeg synes jo ikke, der sker noget ved at bruge ham. Et er, at man formentlig får den rigtige afløser ind på den plads, og to er, at man faktisk har en salgsvare at udstille. Man skal jo gerne have folk til at se på den her vare.

- Nu kender jeg ikke hans form og heller ikke hans kampform, men hvis han nu var i god form, så ser jeg intet problem i at bruge ham, for klubberne skal jo også få øje på, at han er der.

- Når du har sådan en type, så brug ham dog, hvis der er brug for ham, lyder det fra Allan Olsen.

