- Skal være et af vores dyreste salg

Claus Steinlein vil ligesom rivalerne i FC København bygge på sin nuværende trup frem mod næste sæson. Og så er han godt klar over, at det trækker op til et stort salg

FC København endte med at trække det længste strå i Superligaen, mens FC Midtjylland torsdag fik lidt at glæde sig over med en pokaltriumf.

Men allerede nu begynder arbejdet frem mod næste sæson, hvor midtjyderne har tænkt sig at byde københavnerne op til dans.

Det fortæller direktør Claus Steinlein, der satser på at holde fast i store dele af sin trup tilsat lidt ekstra.

- Reelt set er det bare at bygge på det niveau, vi har. Når man fem år i træk er blevet top to i Superligaen, så gør vi mange ting rigtige. Så det gælder om at bygge på, siger han og fortsætter:

- Vi skal hente dygtige spillere, som vi gør hver evig eneste vindue. Hver gang man handler ind, skal man helst gøre holdet fem-ti procent bedre. Det er vi lykkedes med over tid.

Evander afgjorde torsdagens pokalfinale, da han scorede fra de 11 meter i straffesparkskonkurrencen mod OB. Foto: Lars Poulsen

Som så mange gange før er FCM-direktøren ikke bleg for at nævne det noget højere budget, som de opererer med i hovedstaden. På det parameter kan de ikke følge med i Herning, siger han.

Men det er heller ikke den eneste måde at gøre det på.

- De har det dobbelte budget af os, og derfor skal vi ‘outthinke’ dem og finde nogle nye måder at gøre det på. Det har vi gjort med akademiet og data, som vi har været først med, og der skal vi hele tiden finde nye muligheder. Det arbejder jeg med organisationen på, så vi kan finde ud af, hvad der er det nye.

Skal være et af de dyreste salg

Én af dem, der er sat spørgsmålstegn ved forud for næste sæson er midtjydernes brasilianske stjerne Evander.

Direktøren håber, at han fortsat vil være i klubben, når FC Midtjylland i næste sæson skal forsøge at spille sig i Champions League, men han ved også godt, at han har midtbaneprofilen på lånt tid.

- Det er klart, at hvis den helt rigtige pris kommer, så må vi se på det. Han er for god til Superligaen og brænder banen af så mange gange.

- Man ved aldrig helt, hvad der sker, men Evander er en af de næste, der er på affyringsrampen.

Steinlein håber at kunne holde sammen på det meste af sin trup. Foto: Lars Poulsen

Det er til gengæld en stor pose penge, der skal smides på bordet, hvis Steinlein skal vende tommelfingeren opad.

- Han skal være et af vores dyreste salg nogensinde. Han er en guddommelig fodboldspiller. Hvis jeg sad ude i Europa, så ville det være en, jeg kiggede rigtig meget efter. Det er en komplet spiller, der må være spændende for mange lande, men forhåbentlig har de ikke set ham, så vi kan beholde ham i de europæiske kampe i efteråret.

FC Midtjyllands dyreste salg er Alexander Sørloth, der i 2018 røg til Crystal Palace for 135 millioner kroner.

Midtjydernes anden stjerne Anders Dreyer håber Steinlein inderligt at kunne beholde - men det er helt ude af hans hænder, fortæller han.

- Der er ikke noget, vi hellere vil end at holde Dreyer. Men der er Putin og noget krig, der er FIFA og UEFA. Så er der en russisk klub, og så er der Anders Dreyer selv, der lige skal finde ud af, hvad der skal ske.

- Vi har lavet vores analyse, og vi vil gerne have ham og også give gode penge, men der er mange andre, der skal beslutte noget først.

