Skandaløse scener efter FCM-exit

Joel Andersson og Viktor Lind havde ikke lige overvejet, hvilke kræfter de satte i bevægelse, da de provokerende satte fingrene bag ørene efter scoringer i straffesparkskonkurrencen mod PAOK torsdag aften.

For muligvis følte de to FCM-spillere, at de ikke rigtig kunne høre de højtlydte fans fra Gate 4 efter deres scoringer.

Til gengæld var de tæt på at få dem at mærke efter afgørelsen i PAOKs favør.

Mere end 500 PAOK-fans sværmede ind på banen uden at hverken det talstærke politi eller de overbebyrdede kontrollører på Toumba ville - eller kunne - gøre noget ved det.

Foto: Alexandros Avramidis/Ritzau Scanpix

Langt størsteparten var glade over at have set PAOK vinde den første europæiske straffesparkskonkurrence efter fem nedture. Men en lille skare satte direkte kurs mod FC Midtjyllands spillere, og de sidste måtte i hast ned i spillertunnellen.

Uden at kunne nå spillerne kastede PAOK-tilhængerne sig så over FC Midtjyllands udskiftningsbænk, hvor officials fra FCM-lejren forgæves måtte beskytte det, som var efterladt på bænken.

Flere genstande blev stjålet fra FC Midtjylland-bænken inden den værste uro lagde sig.

Ekstra Bladet spurgte efter kampen cheftræner Bo Henriksen og anfører Erik Sviatchenko til optrinnet, men de havde ikke bemærket noget.