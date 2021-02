Skifter strategi: FCM-boss erkender fejl

Rasmus Ankersen vil hente flere spillere ind på 16-18 år frem for dem på 23-25 år

I sommeren 2018 tog Søren Reese arvefjendeskiftet fra Viborg til FC Midtjylland på en fem-årig kontrakt, men han mangler endnu sin debut, for han blev straks udlejet og har siden været på leje i Esbjerg, Zaglebie Lubin og nu Horsens for anden gang.

Flere andre spillere er også blevet købt og lejet ud med henblik på udvikling og salg, men nu erkender bestyrelsesformand Rasmus Ankersen, at strategien ikke har været helt optimal.

- Det er en af de ting, vi har prøvet, hvor det har været lidt hit and miss. Vi har haft gode cases og knap så gode cases, og en af de fejl, vi har begået, er, at nogle af de spillere, vi købte ind til den kategori, var lidt for gamle til den kategori i forhold til, hvad de skulle være, siger Ankersen i podcasten Sort Snak.

- Hvis jeg skulle gøre ting om, så ville jeg investere i lidt yngre spillere, end vi gjorde med den strategi.

Rasmus Ankersen kigger mere ungt nu. Foto: Anders Brohus/Polfoto

Nye FIFA-regler forhindrer at købe til lager og udleje helt på samme måde.

- Men der er stadig noget i det for os i forhold til at investere mere end vi har gjort i 16-17-18-årige spillere i stedet for 23-24-25-årige spillere, som vi har gjort tidligere. Vi kan stadig få noget ud af kategorien, men vi skal twiste den lidt i forhold til, hvilken type og kategori af spillere, vi henter ind, siger Ankersen.

Også en spiller som Sammy Skytte blev hentet ind og udlejet med det samme, men han er sendt permanent til Norge uden den store succes.

Rasmus Ankersen ser spillere som Frank Onyeka og Jens-Lys Cajuste som gode eksempler på, at man har hentet unge spillere billigt ind og udviklet dem til store profiler.

Fortryder: - Jeg var et fjols

- Mbappé vil elske Real Madrid-skifte

CV: - Mit største røverkøb

Kæmpe succes: - Danser sig til hattrick