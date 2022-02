Skifter væk fra FC Midtjylland

Det er kun blevet til ni Superliga-kampe i denne sæson for Awer Mabil, som nu får mulighed for at få mere spilletid andetsteds.

Australieren spiller resten af indeværende sæson i tyrkiske Kasimpasa, hvorefter kontrakten med Midtjylland også udløber.

- Awer har været et stykke fra holdet i en længere periode grundet den enorme konkurrence på vores kanter. Derfor har vi ledt efter en god løsning for Awer, og det har vi fundet nu med denne lejeaftale til Kasimpasa, siger sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Den 26-årige kantspiller spillede fast for midtjyderne i 2019/2020-sæsonen, hvor det blev til et dansk mesterskab, men i denne sæson har det altså været sparsomt med græstiden, som han nu skal forsøge at få i Tyrkiet, hvor transfervinduet lukker tirsdag aften.

Kasimpasa ligger nummer 14 i den bedste tyrkiske række med to point til nedrykningstregen.