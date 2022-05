Skræk-besked til FC Midtjylland: Angriber ude i tre måneder

FC Midtjylland må undvære sin brasilianske angriber Junior Brumado i de kommende tre måneder.

Det skriver klubben på sin hjemmeside, efter at han torsdag pådrog sig en knæskade i holdets 2-2-kamp mod Brøndby IF på hjemmebane i Superligaen.

22-årige Brumado blev skiftet ind i kampens slutfase og blev skadet kort før tid, hvorfor han måtte gennemføre kampen stærkt humpende, da alle udskiftninger var brugt.

FC Midtjylland mangler i denne sæson ligakampe mod Silkeborg IF og Randers FC, og der skal sandsynligvis to sejre på bordet, hvis holdet skal have chance for at indhente FC København i guldkampen.

Herefter møder FC Midtjylland 26. maj OB i pokalfinalen.

Brumados pause strækker sig også ind i starten af næste sæson. Superligaen starter i midten af juli, og i de følgende uger venter et tæt program med både ligaopgør og europæiske kvalifikationskampe.

Den brasilianske angriber er næstmest scorende for FC Midtjylland i Superligaen i denne sæson. Han har lavet 8 mål og bliver kun overgået af landsmanden Evanders 11 scoringer.

FC Midtjylland er i forvejen ramt af skader til førstekeeper Elias Olafsson samt forsvarsspillerne Paulinho, Nikolas Dyhr og Mads Døhr Thychosen.