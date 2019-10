Skred fra FCM før første kamp: Nu forklarer han sig

Den 30. maj 2018 kunne FC Midtjylland annoncere, at man havde købt tyske Dominick Drexler i Holstein-Kiel, men det var ikke mange dage, offensivspilleren havde sig i Herning og Ikast. Da transfervinduet i sommeren 2018 smækkede i igen, var Drexler ikke længere på kontrakt i FC Midtjylland.

Nu fortæller den tyske 'Svingdør' så, hvad det var, der fik ham til at skifte til FC Midtjylland og siden forlade klubben igen.

- Jeg spillede en rigtig god anden halvdel af sæsonen med Kiel, og interessen var rigtig stor i Tyskland. Jeg ønskede at sikre mig på et tidligt stadie, fortæller Dominick Drexler til Sport1.de som forklaring på, at han skrev under på en lang aftale med FCM.

Altså valgte han sikkerheden i Danmark, men han droppede ikke tanken om at tage tilbage til Tyskland. Og det skete altså også - og inden han overhovedet fik et eneste minut for FCM.

Mainz var meget interesseret, og Bundesliga-klubben så i en periode ud til at kunne hente Drexler, men i stedet endte han med at blive solgt til FC Köln fra 2. Bundesliga for godt 34 millioner danske kroner.

Drexler var meget kort tid til rådighed for Jess Thorup og co. Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Drexler er fra Køln, og så er FC Köln, der siden er rykket op i Bundesligaen, trænet af Markus Anfang, som Drexler også trænede under i Holstein KIel.

- Det er hans skyld, jeg er her i Köln. Jeg står i gæld til ham, siger Drexler, der godt ved, at han har haft en kringlet vej til Bundesligaen:

- Det har også formet mig, og det er jeg meget glad for. I løbet af min karriere har det i sidste ende nok bare hjulpet mig. Nogle gange er det vigtigt bare at arbejde hårdt for at nå sine mål.

FC Midtjylland endte med at tjene en god portion penge på Dominick Drexler, men det danske mandskab havde til syvende og sidst nok håbet på, at Drexler kunne have hjulpet klubben på banen.

Drexler var fremragende for FC Köln i sidste sæson, hvor klubben sikrede sig oprykning. I 33 kampe i den næstbedste tyske række scorede han ni gange og stod for 17 assists.

