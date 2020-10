Skuffelse: - Intet med Champions League at gøre!

Læs kampreportagen fra AC Horsens - FC Midtjylland her.

Kæmpe skuffelse: FCM fejlede mod bundprop

HORSENS (Ekstra Bladet): Det er måske lige vovet nok at skrive, at FC Midtjylland er kommet haltende fra start i Superligaen, men syv point i fire kampe er ikke, hvad de danske mestre havde drømt om.

Nu går ulvene på landskampspause syv point efter Brøndby, og det er selvfølgelig et trøstende element, at det ikke er mesterskabskonkurrenterne fra FC København, der bare er buldret af sted.

- Vi kigger ikke så meget på, hvad de gør i FCK eller Brøndby. Vi kigger på os selv, og der har du ret i, at syv point er lidt for få. Vi skulle have vundet mod Horsens, og så havde vi været på ni point og en godkendt indledning, sagde en storskuffet Anders Dreyer, der selv funklede i kampen.

Anders Dreyer var i hopla sammen sin kantkollegaen Pione Sisto (th). Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

- Jeg er glad for min egen præstation efter den skuffelse det var at starte ude i onsdags. Det er glemt nu, og p.t. er det skuffelsen over at smide point i Horsens, der fylder alt. Jeg er så træt af, at vi smider point, for det er altså med at hænge i, før toget er kørt, lød det fra kantraketten.

Cheftræner Brian Priske var også skuffet, men han tyede ikke til lette forklaringer med champagne-tømmermænd oven på Champions League-kvalifikationen.

- Næ, man kan ikke bebrejde vores Champions League-kampagne det fjerneste. Det var en stor aften for alle i klubben, men denne kamp har intet med Champions League at gøre, og vi gjorde alt for at tage tre livsvigtige point i Superligaen mod Horsens.

- Vi burde have vundet, men fejlede med en clearing og fik et tyndt straffe imod os. Sådan er det, men jeg har ikke en finger at sætte på drengenes indsats, lød det fra Priske.

Horsens kunne juble efter comeback og point mod FC Midtjylland. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Der burde ellers være fingre nok, der pegede på Dion Cools og Manjrekar James, der flere gange faldt igennem rent defensivt og som må give panderynker forud for det tætte kampprogram i efteråret.

- James og Cools gjorde, hvad de kunne, og jeg synes i det store hele, de spillede fint. Der var måske lidt defensivt med særligt Dion, men jeg har store forventninger til begge, som selvfølgelig kan løfte deres spil. Jeg ville ikke tøve med at spille nogen af dem i Champions League.

