Skuffet FCM-chef: - Nu må vi tage pokalen

HERNING (Ekstra Bladet): De ville ikke ønske guldrivalerne fra København tillykke med mesterskabet endnu. I hvert fald ikke med de eksakte ord.

Men på midtjysk blev det alligevel indrømmet, at man efter nederlaget mod Brøndby ikke kommer til at forsvare sit mesterskab.

- Du er vel lige så god til matematik som jeg, og vi kan begge se, at opgaven er mere end vanskelig, når vi er 11 point bagud med fem kampe igen, lød det fra Jakob Poulsen, der fortsatte:

- Jeg tror ikke på, FCK smider den her. Det sagde jeg allerede, efter vi tabte i Parken. Vi gjorde det ikke nemmere med et nederlag mod Brøndby også. Vi har ikke været skarpe nok foran mål, og det har kostet os mange point i foråret, sagde Jakob Poulsen.

FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, var mindst lige så skuffet som sin anfører over nederlaget mod Brøndby, hvor effektiviteten i den grad manglede.

- Jeg synes, vi havde fortjent at vinde, men det er meget symptomatisk for os dette forår, at vi ikke får scoret på vores chancer. Vi må bare kigge indad og erkende, at vores chance for at vinde noget denne sæson bliver i pokalen, lød det fra Kenneth Andersen.

Vil sølvmedaljer og en pokalsejr være godkendt denne sæson?

- Nej, det vil det ikke, når vi har meldt ud, at vi gik efter begge dele. Det er skuffende for FC Midtjylland, men vi bliver nødt til at tage til takke med pokalen i år, hvis vi kan slå Brøndby i finalen.

- Bøsse, det er sgu noget, man siger under en fodboldkamp

Se også: Brøndby-lykketræf - nu stirrer de mod mareridt