- Skuffet over FCM-ophold

Max Meyer gjorde en forskel i pokalsemifinalen, men den navnkundige tysker er skuffet over sit ophold i FC Midtjylland

Det har ikke været det store sus at følge den tidligere tyske landsholdsspiller Max Meyer i FC Midtjylland.

Onsdag fik han for første gang 90 minutter som ulv, da FCM ekspederede Vejle ud af pokalen, og lejesvenden fra Fenerbahçe viste endda et glimt af sin genialitet med en smuk assist til Junior Brumados udligning.

- Det var dejligt endelig at få fuld tid og endda hjælpe holdet med en assist, lød det fra Max Meyer, der hurtigt erkendte, at det ikke har været en dans på roser for ham på Heden.

Max Meyer fik sat et flot aftryk mod Vejle. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

- Jeg fik corona på et dårligt tidspunkt efter OB-kampen og kunne ikke spille og træne i 14 dage. Det var dårlig timing for mig, for holdet gjorde det godt, mens jeg sad ude.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, det ikke er blevet til mere, men jeg kan kun sige, at jeg er klar. Resten er op til træneren, sagde Max Meyer.

Tyskeren skal efter planen tilbage til Fenerbahçe til sommer, men FC Midtjylland har en købsoption på den tidligere verdensstjerne.

