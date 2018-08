Sølle 24 har købt billet til storkamp i Brøndby: Her er FCM-forsvaret

Den gode nyhed er, at FC Midtjylland næsten har fordoblet antallet af solgte billetter til udebaneafsnittet på Brøndby Stadion, siden de blev drillet af guld-rivalerne.

Den dårlige nyhed er, at de tørre tal fortæller, at antallet er gået fra 14 til 24...

Tirsdag stak Brøndby til FCM's fanbase med et tweet, som afslørede, hvor lille interessen havde været for at rejse til den københavnske vestegn for at støtte de danske mestre.

Vi har midlertidigt suspenderet billetsalget til udebaneafsnittet til kampen mod @fcmidtjylland på søndag. Der er solgt usædvanligt mange billetter til afsnittet, og vi vil gerne være sikre på, at alle 14 solgte billetter nu også havner i hænderne på personer fra deres fanbase — Brøndby IF (@BrondbyIF) August 28, 2018

Formanden for den officielle FCM-fanklub, Claus Kejlstrup, regner med, at der kommer flere undervejs, men retter ellers kanonen mod tv-selskaberne, der efter hans opfattelse har for stor magt.

24 FCM-fans har meldt deres ankomst til Brøndby stadion på søndag. Hvad siger det tal dig?

- Det siger mig, at tv-selskaberne er toparrogante, for de insisterer på, at sende alle kampe og lægge dem kl. 20 søndag aften. Det er umuligt at tage til fodbold på Sjælland og se kamp kl. 20 og samtidig passe sit job om mandagen. Jeg kommer heller ikke selv, for vi ville være hjemme kl. 1-2 stykker, og jeg skal møde kl. 5, siger han til Ekstra Bladet.

I sendte 800 mand af sted til Malmø i torsdags. Hvor er forskellen?

- Det er nemmere at sige til chefen, at man gerne vil have fri til en europæisk kamp.

Hvorfor er det nemmere end at få fri til en kamp mod dem, man kæmpede om guldet med sidste år?

- Det er jo det, vi spiller for hele året. Hvis man ikke er så meget af sted på udebaneturene, så ville man nok vælge sådan en tur til en europæisk kamp.

Thorup takkede de få fremmødte fans på Brøndby Stadion sidste sæson. Foto: Lars Poulsen

De seneste tre kampe på Brøndby-stadion har Vejle sendt 350 tilskuere til Brøndby, ligesom FCN gjorde det. Esbjerg havde 144 med. Hvordan kan jeres tal ligge SÅ lavt?

- Det kommer også flere, for det er jo forsalget, du nævner. Fodboldfans er impulsive, så der er nok mange, der beslutter senere, om de vil tage afsted.

Nu skød du efter tv-selskaberne før, men det er jo klubberne, der har været med til at lave den aftale, som giver disse kamptidspunkter...

- Ja, jeg har også prøvet at råbe op. Jeg håber bare, at tv-selskaberne ville kigge lidt på geografien, når de lægger kampene. Og så er der det der med, at de vil vise alle kampene, som jeg ikke forstår. De gør det ikke i Premier League. Men jeg forstår da godt, at money talks.

Til spørgsmålet om, hvorfor Brøndby ofte har mange folk på udebane, giver fanformanden blot cadeau til rivalerne for, at de gennem en længere periode har fået opbygget fanbasen - også i Jylland.

Kampen mellem topholdene spilles søndag kl. 20 på Brøndby Stadion, men først har begge hold - og fans - playoff-kampe at tænke på.

