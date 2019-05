Søsteren døde: Så skulle han forholde sig til ny tragedie

HERNING (Ekstra Bladet): Han sank ned på knæ. Rakte hænderne mod himlen.

Mens tårerne strømmede ned ad kinderne, slog samtlige holdkammerater ring om Awer Mabil i varm omfavnelse.

Helt nede fra målet tog keeper Mikkel Andersen turen for at give sin holdkammerat et klem.

Det kan godt være, at FC Midtjyllands møde med FCK i søndag var uden betydning. Og straffesparket til 3-0 var kun kosmetik.

For Awer Mabil var betydningen kolossal.

Ender ulvene med at tage pokalen i aften, kan den straffe-scoring meget vel vise sig af helt afgørende betydning.

Målet bankede som en rambuk forløsningens port åben på et tidspunkt, hvor klubben risikerede at synke ned i begsort kollektiv depression.

Den trafikulykke, der sidste uge kostede FCM-målmanden Jesper Hansens lillebror, Thomas, livet, rippede op i Awer Mabils familietragedie, hvor han i starten af året mistede sin lillesøster på samme vis.

- Det ramte mig hårdt.

- Træneren trak mig til side først og fortalte mig, hvad der var sket med Jespers bror, inden han gav resten af truppen beskeden samlet, fortæller Awer Mabil til Ekstra Bladet.

En tydeligt røstet Awer Mabil efter sin scoring til 3-0 mod FCK. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Australieren løb efter scoringen ud til trænerboksen, hvor holdleder Jørn Kjær gav ham en hvid t-shirt, som Awer Mabil holdt op over hovedet.

På trøjen var et billede af Awers stærkt savnede lillesøster, Bor Mabil, og under fotoet havde FCM-spilleren med sort tusch skrevet: ’Tak fordi du altid støttede mig. Elsker dig for evigt.’

Gennem hele foråret har den trøje ligget i venteposition i udskiftningsboksen. Den sidste hilsen. Nøglen til at låse for fortidens nære dysterhed og alt for tidlige farvel og åbne porten til den fremtid, som søsteren ønskede for Awer Mabil. Der hvor drømmen, om at al potentiale forløses, bliver virkelig.

- Det har været en mental kamp. Det har påvirket mig hårdt, indrømmer Awer Mabil.

Søsteren døde mens FCM-fløjen spillede landskamp, og det har været svært for ham, at slippe frygten for, at nye tragedier vil ske, mens han er i aktion.

- Jeg kan gå på banen, og så få dårlige nyheder bagefter. Jeg har ikke styr på mine nære, når jeg spiller. Det har været svært at acceptere, og det er svært at spille fodbold, når den type tanker dukker op, siger Awer Mabil.

- Jeg kan bare ikke ændre på det, der er sket. Det ved jeg. Og derfor bliver vi også nødt til at være stærke for Jesper Hansens skyld nu. Vi har en stærk gruppe med et fantastisk sammenhold.

- Det blev tydeligt vist på den måde, som hele holdet fejrede den scoring med mig, siger Awer Mabil.

- I efteråret gik det hele op i en højere enhed for mig, men det ændrede sig på et splitsekund. Meget er ikke gået min vej i foråret, men mentalt set ved jeg, at jeg i sidste ende bliver en stærkere person.

- Og betydningen af det mål har været stor, fastslår han.

FIRE PLUSSER FØR FINALEN

WIKHEIM I VIGØR

Efter et skuffende forår viste Gustav Wikheim sin gamle målform mod de nykårede mestre fra FCK. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sidste forår var norske Gustav Wikheim en vigtig brik i kampe for guldet. Fem mål og fire oplæg og en gennemgående trussel mod modstandernes bagkæde. Wikheim er blevet sat tilbage af en skade i år, og så har cheftræner Kenneth Andersen ikke vist ham stor tillid. Kampen mod FC Købemhavn lignede en forløsning. Tiltvang sig straffespark, oplæg til 2-0 og endelig målet til 4-0. Wikheim er omsider varm.

FRIGJORT EVANDER

FC Midtjyllands Evander Ferreira scorede til 2-0 i Superligakampen mellem FC Midtjylland og FC København. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Cheftræner Kenneth Andersen fik mod FCK lukket området inde foran centerforsvaret ned ved at dele det defensive ansvar mellem Tim Sparv og Jakob Poulsen. Den fordeling gav mere frihed til Evander til at vandre offensivt, og det gjorde det samtidig muligt at skubbe Gustav Wikheim ind som støtte til Paul Onuachu. Det forløste noget.

YES FOR JESPER

Jesper Hansen forventes at spille pokalfinalen efter han mistede sin bror i en trafikulykke. Foto: Jens Dresling

Keeper Jesper Hansen er klarmeldt til finalen, hvilket er et kæmpeboost for en trup, der føler sig hårdt ramt af modgang dette forår. Ulveflokken viste stor omsorg for Awer Mabil, da han scorede i weekenden, og det bliver en ekstra motivationsfaktor for FCM-spillerne at hjælpe Jesper Hansen frem til en triumf oven på hans ulykkelige tab.

FORLØST MABIL

Awer Mabil er ved at finde sin stærke form fra efteråret. Foto: Claus Bonnerup

Ulvene skabte et stærkt efterår på højt tempo og angrebsiver over fløjene, hvor Awer Mabil personificerede de nye takter med otte oplæg og fem scoringer. Kampen mod FC København virkede som en genfødsel af australieren, og han ligner for alvor en spiller, der er på vej tilbage til storformen.

