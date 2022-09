Står frem efter fyring: - Det var håbløst

Lidt over en måneds larmende tavshed har den tidligere FC Midtjylland træner Bo Henriksen holdt. Nu står han frem med kritik af sin tidligere arbejdsgiver

Det er nu lidt over en måned siden, at den karismatiske cheftræner Bo Henriksen blev afskediget fra sin tjans som mand i spidsen for Superligaklubben FC Midtjylland.

I lang tid efter gik spekulerede mange over, hvornår den 47-årige træner ville tale om omkring fyringen i den danske topklub, alt imens FCM-direktør Claus Steinlein i slutningen af august satte ord på situationen og tavsheden.

Steinlein afkræftede rygter om en medietavsheds-klausul, og så faktisk frem til udtalelserne og var i den opfattelse af, at 'det bliver et fint interview'.

Claus Steinlein var af den opfattelse, at den daværende retning, som Bo Henriksen styrede holdet mod, var den forkerte. Derfor fik træneren sparket. Foto: Ernst van Norde

Nu står træneren så frem og udtaler sig om tiden, fyringen og kulturen i klubben i et interview med TV3 Sport.

- Jeg var vildt skuffet, frustreret, irriteret, sur. Alle følelser på én gang over, at de gjorde det, fordi jeg følte, at det var håbløst.

Den tidligere FC Midtjylland-træner sidder tilbage med en ærgerlig ærgerlig følelse, fordi han - efter egen opfattelse - leverede de sportslige resultater, der var krævet af ham.

- Jeg havde fire målsætninger; at vinde pokalturneringen, komme videre i et europæisk gruppespil, vinde Superligaen og komme videre i det europæiske gruppespil. Jeg ramte tre ud af fire og på den baggrund kan man godt være forundret. Ren resultatmæssigt, siger Henriksen.

Pione Sisto nåede under Bo Henriksen at blive sat af holdet, være ude af truppen og komme tilbage i folden igen. Foto: Lars Poulsen

Men efter en svingende sæsonstart trykkede Claus Steinlein på knappen og tog afsked med Henriksen. Også selvom træneren netop havde sikret klubben videre avancement til næste runde i Champions League-kvalifikationen.

- Jeg havde ikke set den komme. Efter vi havde slået Larnaca (AEK Larnaca red.), sidder vi ude i lufthavnen, så prikker de mig på skulderen og siger, at 'vi skal have et møde'.

Og ja, så vidste træneren godt, hvad klokken havde slået.

Se hele interviewet med Bo Herniksen i tv-playeren øverst oppe.