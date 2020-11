Stadig ingen point - FCM kan sætte kedelig rekord

Aldrig har et dansk hold har forladt gruppespillet uden point - FC Midtjylland har tre chancer mere for at undgå at skrive et stykke uheldigt dansk Champions League-historie

FC Midtjylland skrev klubhistorie, da de tidligere på efteråret for første gang kvalificerede sig til gruppespillet i Champions League.

Nu drejer det sig om for mestrene at undgå at skrive et stykke uheldig dansk Champions League-historie!

Det er niende gang, at et dansk hold deltager i gruppespillet i den fornemste europæiske klubturnering, og i de otte tidligere tilfælde er det altid lykkedes det det danske hold at få point.

Faktisk er det kun FC Nordsjælland, der ikke formåede at vinde en kamp.

De fik et point i 2012, og det er dem, som FC Midtjylland i første omgang skal forsøge at overgå.

Efter 1-2-nederlaget til Ajax tirsdag aften er FC Midtjylland fortsat pointløse tre kampe inde i turneringen.

De skal nu snuppe point ude mod enten Ajax eller Atalanta eller hjemme mod Liverpool i sidste kamp for ikke blive den første dansk klub, der forlader Champions Leagues gruppespil tomhændet.

- Vi skal have nogle point, sagde FC Midtjylland-træner Brian Priske efter det ærgerlige nederlag til Ajax, der først og fremmest skyldtes en meget svag start.

FCM kom bagud i første minut og var bagud 0-2, inden der var gået et kvarter. De kæmpede sig tilbage i opgøret, men fik ikke point ud af anstrengelserne.

- Vi presser og stresser Ajax i stort set hele kampen, og den kredit skal jeg give til drengene. Der er ingen, som kaster håndklædet i ringen eller peger fingre.

- Det er vi nødt til at tage med os, selvom det er svært, når man står med nul point efter tre kampe, sagde Brian Priske, der har en rigtig god følelse af, at hans mandskab nok skal hente point:

- Der er så meget kvalitet i det her hold, og alle mand har et ekstra gear, når der er brug for det. Så 100 pct. - der skal point på kontoen.

Brian Priske er overbevist om, at der er point i sigte i de kommende Champions League-kampe. Foto: Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det er dog svært at se, hvor de skal komme. Ajax og Atalanta kæmper hårdt om andenpladsen og har ikke råd til at snuble hjemme mod de danske mestre.

Måske bedste mulighed i virkeligheden er sidste hjemmekamp mod Liverpool 9. december.

'The Reds' vil med meget stor sandsynlighed på det tidspunkt for længst være gået videre og kommer derfor næppe til heden med hele kavaleriet af superstjerner.

Kun fire klubber har indtil videre slet ikke fået point i dette års udgave af Champions League: FC Midtjylland, Olympique Marseille, Zenit Skt. Petersborg og Istanbul Basaksehir.

De to sidstnævnte får chancen onsdag aften, når de møder henholdsvis Lazio og Manchester United på hjemmebane.

