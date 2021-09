Steinlein erkender: Krævede for mange millioner

Se interviewet med Claus Steinlein i tv-klippet ovenfor

FC Midtjylland forsøgte denne sommer at sælge Jens-Lys Cajuste, der var et varmt emne efter en god sidste sæson i Superligaen.

Men som transfervinduet skred frem, stod det klart, at salget af Cajuste ikke ville gå lige så let, som man måske havde regnet med.

Flere klubber blev meldt interesserede i Cajuste, men et salg blev aldrig formaliseret, og da transfervinduet lukkede, var den svenske midtbanespiller stadig at finde hos ulvene.

Nu har Claus Steinlein løftet sløret for, hvad der gjorde, at man ikke fik solgt Cajuste.

Her fortæller han blandt andet, at klubben måske kom til at kræve en anelse for meget.

- Han er en fantastisk spiller, og der var masser af bud på ham. Men vi krævede nok for meget, og Jens havde ikke været på banen, fordi han kom sent hjem fra landsholdet og havde en lille skade, og jeg tror, at det er de ting samlet set, der gjorde, at det ikke lykkedes i det her vindue, siger han til TV3 Sport og forsætter.

- Skal man have ti millioner euro, skal man jo sige nej til otte og ni millioner euro, og det er jo den måde, man forhandler på, og nogle gange ender det så bare ikke, som man gerne vil have det. Vi plejer at være gode til at prissætte vores spillere, men den her gang var det måske en smule for højt, siger han.

Jens-Lys Cajuste blev skiftet ind efter en times spil i fredagens kamp mod FC Nordsjælland, som FC Midtjylland vandt 2-0 i Herning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På transfervinduets sidste dag lød det fra sportsdirektør Svend Graversen, at der stadig blev arbejdet på at lande af aftale for Jens-Lys Cajuste.