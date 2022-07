Steinlein jubler over drømmestart efter emotionel uge

Torsdag fyrede FC Midtjylland Bo Henriksen som cheftræner og erstattede ham midlertidigt med den hidtidige assistent Henrik Jensen.

Fredag fik han debut med en 5-1-sejr hos OB i Superligaen, og det var noget, der i den grad behagede FCM's direktør, Claus Steinlein.

- At få en god start var jo det, man havde drømt om. Både for Henrik og for holdet har det været en emotionel uge.

- Drengene kæmpede røven ud af bukserne og vi fik scoret nogle gode mål, så det var en god fredag aften, siger Steinlein.

Selv om Henrik Jensens tropper vandt 5-1 i overbevisende stil, er det ikke planen, at det er ham, der skal fortsætte som permanent cheftræner for ulvene.

- Han er ansat midlertidigt. Ham, Bo og (assistent Michael, red.) Silberbauer havde diskuteret startopstillingen og var nogenlunde enige om, hvordan det hele skulle være. Det var ikke kun Henrik i dag, men hele teamet.

Heller ikke hovedpersonen selv tænker for meget over, hvorvidt der ligger en permanent cheftrænerstilling for fødderne af ham.

- Det er slet ikke der, jeg har mit fokus. Nu er det ikke et Henrik Jensen-projekt, vi er et helt team, som alle sammen kender hinanden og har tryghed ved hinanden, siger Henrik Jensen.

Henrik Jensen fastslår, at de seneste par dage har været hårde og emotionelle, og derfor smagte sejren fredag aften ekstra godt.

Tirsdag sneg holdet sig videre i Champions League-kvalifikationen efter en straffesparkskonkurrence mod cypriotiske AEK Larnaca, og torsdag røg Bo Henriksen.

- De sidste dage har været specielle og emotionelle. Vi spillede 120 minutter nede i Larnaca, som var rigtig hårde.

- Vi havde alle undskyldninger for at gå ud og lave en halvskidt præstation, men jeg er bare glad for at se, hvordan spillerne gav alt, hvad de havde, siger vikaren.

Tirsdag spiller FCM sit første af to opgør mod Benfica i Champions League-kvalifikationen.

