Steinlein klapper i: - Vi har udtalt os om det

Det kører for FC Midtjylland.

Klubben har netop åbnet sit nye træningsanlæg, Dream 99, har fået en af verdens rigeste mænd i saudiklassen som ny ejer og er endda endelig kommet i gang med kvindefodbold.

Men et sted i Tjørring nogle kilometer nord for stadionet i Herning løber en mand rundt og volder problemer for de ambitiøse midtjyder: Pione Sisto.

I forsøget på at finde Pione Sisto, lagde Ekstra Bladet vejen forbi banerne i Tjørring IF, hvor han angiveligt selvtræner i øjeblikket Her selvtræner Pione, efter han er faldet i unåde hos FCM.

Sektproblemer

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, er den flamboyante Sisto røget helt ud i kulden efter blandt andet problemer med tilknytning til en mystisk sekt i Portugal.

Og når snakken falder på elefanten i rummet, er administrerende direktør Claus Steinlein nærmest stum.

- Det er ikke i dag, at vi snakker om det, indleder direktøren over for Ekstra Bladet.

- Så du vil slet ikke komme ind på sagen?

- Nej. Jeg synes, at vi har udtalt os om det, og vi forsøger på bedste vis at hjælpe Pione. Han har ingen fremtid i FC Midtjylland. Lad os håbe, at han finder en klub, lyder det kortfattet fra Steinlein.

Sisto har ikke spillet en kamp for FCM i år. Foto: Ernst van Norde

Kæmpekontrakt

Når FC Midtjylland gerne vil slippe for Pione Sisto, hænger det foruden den skandaleramte spillers privatliv især sammen med kantspillerens enorme kontrakt.

Sisto tjener 375.000 kr. om måneden. Med forskellige bonusser rammer beløbet nærmere 450.000 om måneden, alt efter hvordan man tæller kronerne. Det er meget, selv for en Superliga-profil.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har hovedpersonen afvist stort set alt, hvad midtjyderne har smidt på bordet af løsninger, herunder konkrete bud fra andre klubber og en ophævelse af kontrakten.

Dermed ser det indtil videre ud til, at den tidligere landsholdsstjerne må træne alene det resterende år af sin kontrakt.

